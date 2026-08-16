"За него очень боюсь": где сейчас Дмитрий Дикусар, который до большой войны "имел все", но ушел на фронт добровольцем

Хореограф Дмитрий Дикусар с первых дней полномасштабного вторжения служит в Вооруженных силах Украины. Артист, который до войны делал успешную карьеру, хорошо зарабатывал и был одним из известных украинских танцоров, сознательно оставил гражданскую жизнь ради защиты страны. По словам его близкой подруги, психолога Натальи Холоденко, сейчас Дикусар находится на горячих участках фронта.

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В интервью Олесе Бацман Холоденко призналась, что решение Дикусара пойти на войну вызвало у нее одновременно гордость и сильное беспокойство. Она периодически переписывается с другом, однако не скрывает, что каждый раз переживает за его жизнь.

"Он ушел в первые дни войны. Это такая болезненная для меня тема. Потому что, с одной стороны, я безумно им горжусь, а с другой – мне всегда очень за него страшно. Мы с ним периодически переписываемся", – рассказала психолог.

По словам Холоденко, Дикусар служит именно там, где особенно опасно, но она не раскрыла конкретное направление фронта. Она подчеркнула, что танцор фактически отказался от комфортной жизни, которую мог бы продолжать после начала большой войны.

"Дима находится именно в горячих точках. Он пожертвовал всем, что у него было. Он человек, который зарабатывал очень хорошие деньги и мог бы еще долго наслаждаться гражданской жизнью", – отметила Наталья.

Сам Дикусар еще в 2024 году рассказывал, что, вступая в ряды ВСУ, не ожидал, что война продлится так долго. В то же время о своем решении он не жалел.

"Думал ли я тогда, что война так затянется? Нет! Сожалею ли я о своем выборе? Тоже нет! Безусловно, накопилась усталость, иногда немного сдают нервы, но воспоминания о погибших товарищах и вера в победу добра над злом дают толчок двигаться и не останавливаться", – писал военный.

После начала полномасштабной войны Дикусар очень редко выходит на связь с публикой. Еще в октябре 2025 года он появился в Instagram по случаю своего 40-летия. Военный рассказал о своем долгом пути на фронте, погибших собратьях, сложных операциях, усталости, отчаянии и поиске внутреннего равновесия.

"Сегодня мне 40. В голове тысячи мыслей о самых разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей, друзей, побратимов, ошибки и удачные операции, вера во Вселенную, Бога, судьбу и временная утрата веры, воодушевление и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и равновесия", – написал он.

В последние годы хореограф также на короткое время возвращался к своей профессии. В июле 2026 года телеведущий Юрий Горбунов рассказал OBOZ.UA, что Дикусар специально брал краткосрочный отпуск, чтобы принять участие в последнем сезоне "Танцев со звездами" в качестве судьи. После съемок военный вернулся на службу.

Горбунов, который дружит с Дикусаром много лет, отметил, что война сильно изменила танцора.

В то же время профессиональные навыки знаменитости никуда не делись. По словам Горбунова, во время работы в жюри "Танцев со звездами" он оставался таким же компетентным хореографом и профессионально оценивал выступления участников.

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