Где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2026: во сколько начало и выступает ли Украина

12 мая в Вене, Австрия, состоится первый полуфинал грандиозного песенного конкурса Евровидение 2026. Артисты из 15 стран-участниц продемонстрируют на сцене свои музыкальные номера, над которыми усердно работали длительное время, однако шанс попасть в решающий этап соревнования получат только 10 из них.

Представительница Украины на международной арене LELÉKA (Виктория Лелека) не будет выступать в первом полуфинале, а свой перформанс на композицию Ridnym покажет 14 мая. Что нужно знать о музыкальном шоу читайте в материале OBOZ.UA.

Когда и где смотреть

Онлайн-трансляция первого полуфинала 70-го Евровидения начнется в 22:00 по киевскому времени. Показ песенного конкурса традиционно будет проводить "Суспільне Мовлення" на нескольких платформах:

телеканале "Суспільне Культура";

YouTube-канале "Євробачення Україна";

на сайтах "Суспільне Культура" и "Євробачення в Україні";

а слушать самые интересные события шоу можно будет в эфире "Радио Проминь".

Прямая трансляция также будет доступна в приложении "Дія", а именно в разделе "Дія.ТВ".

Кто выступит в первом полуфинале Евровидения 2026:

1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

2. Швеция: Felicia – My System

3. Хорватия: Lelek – Andromeda

4. Греция: Akylas – Ferto

5. Португалия: Bandidos do Cante – Rosa

6. Грузия: Bzikebi – On Replay

7. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

8. Черногория: Tamara Živković – Nova Zora

9. Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

10. Израиль: Noam Bettan – Michelle

11. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

13. Сан-Марино: Senhit – Superstar

14. Польша: Alicja – Pray

15. Сербия: Lavina – Kraj Mene

Вне конкурса в этом этапе шоу выступят представители Италии (Саль Да Винчи с песней Per sempre sì) и Германии (Сара Энгельс с треком Fire). Как артисты из стран "Большой пятерки" они сразу попадают в грандфинал, ведь являются крупнейшими финансовыми донорами конкурса.

Заметим, что в этом году Евровидение оказалось в центре острых политических дискуссий из-за участия стран, которые "находятся в состоянии конфликта". По этой причине вещатель Испании даже потребовал отстранить от конкурса Украину. Однако директор Евровидения на подобные предложения дал четкий ответ: "Любые предложения, которые приведут к дисквалификации или наказанию Украины, для нас неприемлемы".

Однако все же Нидерланды, Испания, Словения, Ирландия и Исландия отказались участвовать в 70-м Евровидении. Причиной бойкотирования соревнования стало решение Европейского вещательного союза допустить к конкурсу Израиль.

Изменения в голосовании

В этом году организаторы грандиозного музыкального шоу внесли некоторые изменения в процесс голосования. Ранее поддержать фаворитов в полуфиналах могли только зрители, а теперь в эти этапы Евровидения возвращается и профессиональное жюри. Их баллы будут распределены в соотношении 50/50, чтобы сделать результаты конкурса более честными и прозрачными.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что LELÉKA покажет во втором полуфинале Евровидения номер, который будет кардинально отличаться от того, что зрители видели на Национальном отборе. На первых кадрах репетиции выступления певицы видно, что сцена будет залита теплыми красно-оранжевыми оттенками, а позади певицы появятся большие полупрозрачные ткани, формирующие абстрактные силуэты, похожие на крылья.

