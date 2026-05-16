УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Физрук на выпускном". Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
3,4 т.
'Физрук на выпускном'. Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото

Гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2026 недавно начался, а сеть уже успела "взорваться" мемами. Причиной для шуток стал образ ведущего грандиозного шоу – актера Михаэля Островски.

Артист вышел на большую сцену в странном синем костюме с глубоким V-образным выражением, который был задекорирован массивной золотой подвеской и цепью на бедрах. Такой наряд ведущего вызвал у пользователей Threads кучу забавных ассоциаций: от учителя физкультуры до героев мультфильмов.

"Физрук на выпускном". Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото

Одна из юзеров пошутила, что у нее сложилось впечатление, будто в таком эпатажном образе Михаэль Островски "вырвался со свадьбы ромов" на главную сцену Европы. Другая пользовательница иронично отметила, что несмотря на всю торжественность сегодняшнего шоу, ведущий выбрал "костюм физрука на выпускном".

"Физрук на выпускном". Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото
"Физрук на выпускном". Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото
"Физрук на выпускном". Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото

А вот часть сети увидела во внешнем виде Михаэля Островского аутфиты героев известных анимационных лент:

"Сегодня в костюме Алладина, видимо в прошлый раз дрался с Джином за костюм".

"Наша дева в новом луке. Но я одна вижу героя из "Гадкого я"?

"Физрук на выпускном". Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото
"Физрук на выпускном". Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото

Другие пользователи сети пошутили, что Михаэль Островский якобы копирует стиль народного артиста Украины Павла Зиброва. 

"Физрук на выпускном". Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото

Напомним, что в гранд-финале принимает участие и Украина. Певица LELÉKA произвела фурор на международной арене с чувственной песней Ridnym. Текст композиции и перевод на украинский язык можно найти в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что наследница многомиллиардной империи Сваровски появилась на сцене Евровидения 2026 в "голом" платье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесаЕвровидение 2026фотографиисоцсетимемы
Редакционная политика