'Физрук на выпускном'. Странный костюм ведущего Евровидения 2026 стал мемом. Фото

Гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2026 недавно начался, а сеть уже успела "взорваться" мемами. Причиной для шуток стал образ ведущего грандиозного шоу – актера Михаэля Островски.

Видео дня

Артист вышел на большую сцену в странном синем костюме с глубоким V-образным выражением, который был задекорирован массивной золотой подвеской и цепью на бедрах. Такой наряд ведущего вызвал у пользователей Threads кучу забавных ассоциаций: от учителя физкультуры до героев мультфильмов.

Одна из юзеров пошутила, что у нее сложилось впечатление, будто в таком эпатажном образе Михаэль Островски "вырвался со свадьбы ромов" на главную сцену Европы. Другая пользовательница иронично отметила, что несмотря на всю торжественность сегодняшнего шоу, ведущий выбрал "костюм физрука на выпускном".

А вот часть сети увидела во внешнем виде Михаэля Островского аутфиты героев известных анимационных лент:

"Сегодня в костюме Алладина, видимо в прошлый раз дрался с Джином за костюм".

"Наша дева в новом луке. Но я одна вижу героя из "Гадкого я"?

Другие пользователи сети пошутили, что Михаэль Островский якобы копирует стиль народного артиста Украины Павла Зиброва.

Напомним, что в гранд-финале принимает участие и Украина. Певица LELÉKA произвела фурор на международной арене с чувственной песней Ridnym. Текст композиции и перевод на украинский язык можно найти в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что наследница многомиллиардной империи Сваровски появилась на сцене Евровидения 2026 в "голом" платье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!