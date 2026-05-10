Финляндия отсеивает конкурентов. Букмекеры изменили ставки на победителя Евровидения 2026: на каком месте Украина

Украина пока не входит в число главных фаворитов Евровидения 2026 по версии букмекеров. По состоянию на утро 10 мая представительница Украины LELÉKA (Виктория Лелека) с песней Ridnym занимает 11 место в таблице прогнозов, а ее шансы на победу оценивают лишь в 2%.

За последние дни позиция Украины в рейтинге не изменилась – еще 6 мая украинская конкурсантка также была на 11 месте. В то же время после появления всех видео со второй репетиции конкурса выступление LELÉKA начали активнее обсуждать еврофаны, что немного повлияло на ставки букмекеров, однако весомого толчка не дало для изменения позиции.

В то же время главным фаворитом конкурса остается Финляндия. За четыре дня страна не только удержала первое место, но и заметно увеличила отрыв от конкурентов. Если 6 мая финский дуэт Lampenius & Parkkonen с песней Liekihintin имел 31% шансов на победу, то уже 10 мая этот показатель вырос до 36%.

На фоне этого просели позиции других фаворитов. Греция потеряла три процента и опустилась с 16% до 13% (не изменила место в рейтинге), Дания – с 11% до 10% (не изменила место в рейтинге). Франция, наоборот, поднялась с пятого на четвертое место, обогнав Австралию. Также заметно улучшилась ситуация для Мальты и Италии – обе страны поднялись в топ-10 после публикации новых видео с репетиций.

9 мая в Вене завершились вторые репетиции Евровидения 2026. В социальных сетях конкурса опубликовали 30-секундные отрывки выступлений всех участников, а также автофиналистов. Именно после появления этих видео букмекеры начали обновлять свои прогнозы.

Вторые репетиции традиционно короче первых – они длятся 25 минут вместо 30. Они остаются закрытыми для прессы, поэтому короткие официальные фрагменты фактически становятся единственной возможностью для фанатов оценить постановки до старта шоу. Именно на этом этапе делегации демонстрируют почти финальные версии номеров.

Представительница Украины LELÉKA (Виктория Лелека) во время второй репетиции показала постановку с легкой тканью, визуальными эффектами потоков ветра и символическим образом аиста. В видео также можно увидеть бандуриста Ярослава Джуся, который стал одной из ключевых деталей номера.

Ранее OBOZ.UA писал, что Руслана Лыжичко оценила шансы LELÉKA на Евровидении 2026 и объяснила, почему украинская песня особенная. По словам звезды, она абсолютно не обращает внимания на прогнозы букмекеров, ведь они часто не совпадают с реальными результатами соревнования.

