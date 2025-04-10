Ни разу не были последними: какие места Украина занимала на Евровидении и почему дважды за 22 года не отправляла участника

Украина принимает участие в песенном конкурсе Евровидения уже более двух десятилетий – с 2003 года. И за это время смогла не только трижды одержать победу, но никогда не оказаться на последнем месте. Каждый раз – достойный результат, даже в сложные годы, а иногда – скандалы, из-за которых страна все же вынуждена была отказаться от участия.

Видео дня

Даже в годы, когда победы не удавалось одержать, Украина неизменно была среди самых заметных участников – никогда не выпадала из финала и ни разу не финишировала последней. OBOZ.UA расскажет, какие места наше государство занимало на Евровидении и почему дважды за 22 года не отправляло своего участника.

Украина на сцене Евровидения: все результаты

Украина впервые приняла участие в Евровидении в 2003 году. Тогда страну представлял Александр Пономарев с песней Hasta la vista, заняв 14 место. Уже в следующем году произошел настоящий прорыв – Руслана с песней Wild Dances одержала победу, принеся Украине право проводить конкурс в 2005 году.

На Евровидении 2005 в Киеве выступала группа "Гринджоли" с композицией "Разом нас багато", которая стала символом Оранжевой революции. Однако результат оказался скромнее – 19 место.

В 2006 году звезда украинского шоубиза Тина Кароль с композицией Show Me Your Love оказалась на 7-й строчке.

В 2007 году шоу превратилось в феерию: на сцену вышел Андрей Данилко в образе Верки Сердючки с песней Dancing lasha tumbai. Необычная подача, ирония и драйв обеспечили Украине второе место и невероятную популярность.

Следующие годы были достаточно спокойными:

в 2008-м предательница Украины Ани Лорак представляла родину на Евровидении и завоевала 2-е место благодаря песне Shady lady;

в 2009-м экс-участница группы "ВИА Гра" Светлана Лобода с композицией Be my Valentine! заняла 12 место;

в 2010-м исполнительница Alyosha с песней Sweet people заняла 10 место;

в 2011-м певица Мика Ньютон получила для Украины 4-е место с песней Angel;

в 2012 году треком Be my Guest вокалистка Гайтана заняла 15 место;

в 2013-м Злата Огневич с песней Gravity закрыла тройку лидеров конкурса;

в 2014-м артистку Марию Яремчук оценили на 6-е место.

В следующем, 2015 году, Украина отказалась от участия в Евровидении из-за начавшейся Россией войны, а особенно из-за оккупации Крыма и Донбасса, экономических трудностей и перехода к модели общественного вещателя. Тогдашний глава компании Зураб Аласания отметил, что, несмотря на осознание имиджевой важности Евровидения, Украина не могла позволить себе расходы на конкурс.

В 2016-м, после годового перерыва, Джамала с эмоциональной композицией 1944 принесла стране вторую победу, а еще и продемонстрировала, что конкурс может стать платформой для важных общественных месседжей.

В 2017 году после победы Джамалы конкурс проходил в Киеве. Украину представляла рок-группа O.Torvald с песней Time. Это был необычный выбор, ведь раньше страна в большинстве своем отправляла поп-артистов или исполнителей с этническими элементами в музыке. Впрочем, на этот раз эксперимент не оправдал ожиданий – группа заняла 24 место, что стало самым плохим результатом Украины за всю историю участия, хотя страна не оказалась последней.

В 2018 году певец Mélovin с композицией Under the Ladder занял 17 место в финале. Его номер отличался эффектной постановкой – с пианино, пламенем и готической атмосферой. Mélovin был популярен среди зрителей, однако почти полное игнорирование со стороны жюри повлияло на итоговый результат. Это стало очередным подтверждением того, что разница в оценках между профессиональным жюри и публикой может быть поразительной.

В 2019 году Украина во второй раз в истории не приняла участия в конкурсе. Победительницей Национального отбора стала певица Maruv с песней Siren Song, однако общественный вещатель НСТУ и исполнительница не смогли прийти к соглашению об условиях контракта. Причиной стало, в частности, нежелание певицы отменить концерты в России. НСТУ подчеркнуло, что представитель Украины должен быть не только артистом, но и культурным послом страны, что в контексте войны с Россией вызвало общественный резонанс. После отказа других финалистов также принимать участие, было принято решение отказаться от участия в Евровидении 2019 года.

В 2020 году группа Go_A победила в национальном отборе с песней Solovey, но конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

Уже в 2021 году группа вернулась с новой песней Shum, ставшей настоящим феноменом. Сочетание электроники с украинским фольклором, мощная визуальная составляющая и современное звучание вывели Украину на 5 место, а сама группа завоевала популярность далеко за пределами конкурса.

В 2022 году на сцену в Турине вышла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Выступление соединило этнические мотивы, хип-хоп и глубокую посвяту матери, которая с началом полномасштабной войны в Украине приобрела новый смысл. Благодаря поразительной поддержке зрителей, Украина одержала свою третью победу на конкурсе.

В 2023 году из-за войны Евровидение не смогли провести в Украине, поэтому шоу состоялось в Ливерпуле, Великобритания. Страну представляла группа Tvorchi с композицией Heart of Steel – песней о несокрушимости, вдохновленной историями защитников "Азовстали". Несмотря на сложную конкуренцию, Tvorchi заняли почетное 6-е место, а их номер вошел в число самых стильных на сцене того года.

В 2024 году на сцену Евровидения вышел дуэт alyona alyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria. Это выступление стало гимном женской силе, солидарности и духовности. Сочетание рэпа, академического вокала и визуальной символики принесли артисткам 3-е место в финале – один из лучших результатов Украины за последние годы.

В 2025 году Украина будет представлять группу Ziferblat с песней Bird of pray. Однако какое место он займет – пока остается тайной, которую рассекретят во время Евровидения 2025 в период с 13 по 17 мая.

Ранее OBOZ.UA писал о самых плохих выступлениях в истории Евровидения: какие страны получили 0 баллов и провалились на всю Европу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!