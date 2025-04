Худшие выступления в истории Евровидения: какие страны получили 0 баллов и провалились на всю Европу

Не каждому участнику Евровидения удается покорить сцену и завоевать расположение судей и зрителей. Некоторые выступления настолько провальные, что не получают ни одного балла, оставляя артистов на последнем месте и увековечивая их в печально известной истории конкурса. Хотя у Украины еще не было таких позорных случаев, некоторые страны неоднократно сталкивались с нулевыми результатами.

OBOZ.UA собрал "рекордсменов" Евровидения. Еще в прошлом веке получить 0 баллов было не так сложно из-за особенностей голосования, но после смены правил в 2016 году сделать это стало почти невозможно. Однако в 2021 году Великобритания все же сумела провалиться – Джеймс Ньюмен с песней Embers не получил ни голоса ни от жюри, ни от зрителей.

Довольно часто на провал натыкались даже страны-основательницы конкурса, автоматически проходящие в финал. К примеру, первой "жертвой" стала Бельгия в 1962 году. Бывали случаи, когда страна-хозяйка в следующем году выставляла незадачливого представителя и получала 0 баллов – как это произошло с Австрией в 2015 году. Иногда несколько стран оставались без балов, как в 1997 году, когда одновременно провалились Норвегия и Португалия.

Страны, потерпевшие наибольшие поражения

Бельгия, 1962 год: Fud Leclercq – Ton nom

Этот певец четырежды представлял Бельгию на Евровидении, но в 1962 году его выступление провалилось – он не получил ни одного балла и занял последнее место. Это был первый случай 0 баллов в истории конкурса.

Норвегия, 1981 год: Finn Kalvik – Aldri I Livet

Финн Кальвик был популярным артистом в Норвегии, но его песня не поразила международное жюри. В результате он остался без бала и стал единственным участником с таким результатом в том году.

Австрия, 1991 год: Thomas Forstner – Venedig Im Regen

На этом конкурсе Австрия испытала один из самых плохих провалов. Томас Форстнер, занявший в 1989 году пятое место на Евровидении, в 1991 году вернулся, но его песня оказалась настолько неубедительной, что он получил ноль баллов.

Австрия, 2015 год: The Makemakes – I Am Yours

После победы Кончиты Вурст в 2014 году Австрия принимала Евровидение у себя, и все внимание было приковано к ее представителям. Но группа The Makemakes не смогла повторить успех Кончиты – его выступление не поразило ни жюри, ни зрителей, и страна-хозяйка получила 0 баллов.

Германия, 2015 год: Ann Sophie – Black Smoke

В том же году еще одна страна осталась ни с чем – Германия. Анн Софи выступала с песней Black Smoke, но, к сожалению, этот номер не произвел впечатления. Несмотря на то, что Германия одна из стран "Большой пятерки" и автоматически проходит в финал, это не спасло ее от полного провала.

Великобритания, 2021 год: James Newman – Embers

Этот случай стал шоком для многих. Великобритания, одна из самых влиятельных стран в мире музыки, получила 0 баллов как от жюри, так и от зрителей. Джеймс Ньюмен надеялся покорить Европу своей композицией, но вместо этого стал героем мемов и одной из самых неудачных страниц в истории Евровидения.

Напомним, Украину на Евровидении 2025 будет представлять группа Ziferblat, которой также прогнозируют место в финале. Что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2025 и тексте их песни – читайте здесь. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.

Ранее OBOZ.UA писал, кто хуже всего представил Украину на Евровидении и о чем была провальная песня, которая принесла украинцам аж 24 место. Это был особый год, потому что Украина принимала Евровидение после победы Джамалы в 2016 году.

