Кто хуже всего представил Украину на Евровидении и о чем была провальная песня, которая принесла украинцам аж 24 место. Видео

Украина принимает участие в международном песенном конкурсе Евровидения с 2003 года и за это время демонстрировала разные результаты – от триумфальных побед до менее удачных выступлений. Однако самое низкое место в истории нашего участия на конкурсе заняла группа O.Torvald в 2017 году, когда его песня Time принесла Украине только 24 место в финале.

Видео дня

Это был особый год, потому что Украина принимала Евровидение после победы Джамалы в 2016 году. Выступление O.Torvald вызвало неоднозначную реакцию как среди зрителей, так и среди жюри. OBOZ.UA расскажет о чем был этот трек и сколько баллов он получил.

Хотя композиция имела глубокий смысл, ее рок-звучание оказалось менее популярным среди европейской аудитории, предпочитавшей другие стили. В результате группа получила всего 36 баллов от жюри и зрителей и заняла 24 место.

Песня Time была посвящена ценности времени. Как объяснял лидер группы Евгений Галич, композиция напоминала о том, что время – единственная вещь, которую невозможно вернуть, и каждый миг стоит ценить. Трек призвал не откладывать важные дела на потом, ведь все нужно делать здесь и сейчас. Отметим, что в самой песне прослеживаются намеки на войну с Россией и борьбу за независимость.

Текст песни O.Torvald – Time

Slow down

Give me some time

Turn down

The volume of your cry

Let's take time to find

A place without violence

Let's listen and hear

The true meaning of silence

Time to look

Time to see

Time to find

Припев:

Time to look into your eyes

Time to find truth

Time against the lies

Time will give us a sign

I can make a promise

Это в наше время.

Just listen

Take a look around

Stop missing

The things you haven't found

You will realize

There's no common ground

There's no compromise

Between the time and sound

Припев

Несмотря на низкое место в финале Украина осталась одной из самых успешных стран в истории конкурса. С момента своего дебюта она ни разу не пропускала финал и не выбывала во время полуфиналов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко назвал главную проблему украинского Нацотбора, в котором отказался участвовать. Он заявляет, что за постановкой музыкального конкурса должна стоять большая команда режиссеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!