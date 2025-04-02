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Кто хуже всего представил Украину на Евровидении и о чем была провальная песня, которая принесла украинцам аж 24 место. Видео

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
456
Кто хуже всего представил Украину на Евровидении и о чем была провальная песня, которая принесла украинцам аж 24 место. Видео

Украина принимает участие в международном песенном конкурсе Евровидения с 2003 года и за это время демонстрировала разные результаты – от триумфальных побед до менее удачных выступлений. Однако самое низкое место в истории нашего участия на конкурсе заняла группа O.Torvald в 2017 году, когда его песня Time принесла Украине только 24 место в финале.

Видео дня

Это был особый год, потому что Украина принимала Евровидение после победы Джамалы в 2016 году. Выступление O.Torvald вызвало неоднозначную реакцию как среди зрителей, так и среди жюри. OBOZ.UA расскажет о чем был этот трек и сколько баллов он получил.

Хотя композиция имела глубокий смысл, ее рок-звучание оказалось менее популярным среди европейской аудитории, предпочитавшей другие стили. В результате группа получила всего 36 баллов от жюри и зрителей и заняла 24 место.

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Песня Time была посвящена ценности времени. Как объяснял лидер группы Евгений Галич, композиция напоминала о том, что время – единственная вещь, которую невозможно вернуть, и каждый миг стоит ценить. Трек призвал не откладывать важные дела на потом, ведь все нужно делать здесь и сейчас. Отметим, что в самой песне прослеживаются намеки на войну с Россией и борьбу за независимость.

Текст песни O.Torvald – Time

Slow down

Give me some time

Turn down

The volume of your cry

Let's take time to find

A place without violence

Let's listen and hear

The true meaning of silence

Time to look

Time to see

Time to find

Припев:

Time to look into your eyes

Time to find truth

Time against the lies

Time will give us a sign

I can make a promise

Это в наше время.

Just listen

Take a look around

Stop missing

The things you haven't found

You will realize

There's no common ground

There's no compromise

Between the time and sound

Припев

Кто хуже всего представил Украину на Евровидении и о чем была провальная песня, которая принесла украинцам аж 24 место. Видео

Несмотря на низкое место в финале Украина осталась одной из самых успешных стран в истории конкурса. С момента своего дебюта она ни разу не пропускала финал и не выбывала во время полуфиналов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко назвал главную проблему украинского Нацотбора, в котором отказался участвовать. Он заявляет, что за постановкой музыкального конкурса должна стоять большая команда режиссеров.

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