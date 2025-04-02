Кто хуже всего представил Украину на Евровидении и о чем была провальная песня, которая принесла украинцам аж 24 место. Видео
Украина принимает участие в международном песенном конкурсе Евровидения с 2003 года и за это время демонстрировала разные результаты – от триумфальных побед до менее удачных выступлений. Однако самое низкое место в истории нашего участия на конкурсе заняла группа O.Torvald в 2017 году, когда его песня Time принесла Украине только 24 место в финале.
Это был особый год, потому что Украина принимала Евровидение после победы Джамалы в 2016 году. Выступление O.Torvald вызвало неоднозначную реакцию как среди зрителей, так и среди жюри. OBOZ.UA расскажет о чем был этот трек и сколько баллов он получил.
Хотя композиция имела глубокий смысл, ее рок-звучание оказалось менее популярным среди европейской аудитории, предпочитавшей другие стили. В результате группа получила всего 36 баллов от жюри и зрителей и заняла 24 место.
Песня Time была посвящена ценности времени. Как объяснял лидер группы Евгений Галич, композиция напоминала о том, что время – единственная вещь, которую невозможно вернуть, и каждый миг стоит ценить. Трек призвал не откладывать важные дела на потом, ведь все нужно делать здесь и сейчас. Отметим, что в самой песне прослеживаются намеки на войну с Россией и борьбу за независимость.
Текст песни O.Torvald – Time
Slow down
Give me some time
Turn down
The volume of your cry
Let's take time to find
A place without violence
Let's listen and hear
The true meaning of silence
Time to look
Time to see
Time to find
Припев:
Time to look into your eyes
Time to find truth
Time against the lies
Time will give us a sign
I can make a promise
Это в наше время.
Just listen
Take a look around
Stop missing
The things you haven't found
You will realize
There's no common ground
There's no compromise
Between the time and sound
Припев
Несмотря на низкое место в финале Украина осталась одной из самых успешных стран в истории конкурса. С момента своего дебюта она ни разу не пропускала финал и не выбывала во время полуфиналов.
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