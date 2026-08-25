Соперники для "Шахтера". Где смотреть жеребьевку Лиги чемпионов: расписание трансляций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 27 августа, узнает соперников по основному этапу нового розыгрыша Лиги чемпионов. "Оранжево-черные" после вылета черкасского ЛНЗ, житомирского "Полесья" и киевского "Динамо" остались единственным представителем Украины в еврокубках, получив автоматическую путевку в самый престижный европейский клубный турнир благодаря своему высокому рейтингу.

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"Горняки" попали в третью корзину при жеребьевке, которая по традиции состоится в Монако. Украинский клуб получит восемь разных соперников, с которыми проведет по четыре матча дома и на выезде.

Любители футбола смогут следить за церемонией благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Монте-Карло состоится на канале "Megogo Футбол 1". Время начала – 19:00 по киевскому времени. Также трансляция будет доступна на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА) и приложении Лиги чемпионов.

Отметим, что "Шахтер" вернулся в основной раунд турнира после годичного перерыва. В розыгрыше 2024/2025 украинцы заняли 27-е место в общей таблице и не сумели квалифицироваться в стыковые матчи.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" назвал стадион, на котором будет играть номинально домашние матчи Лиги чемпионов.

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