Кто был первым представителем Украины на Евровидении и какое место он занял: эту песню слушают до сих пор. Видео

Дебют Украины на песенном конкурсе Евровидения прошел в 2003 году. Тогда соревнование проходило в столице Латвии – Риге, а представителем нашей страны на международной арене стал певец Александр Пономарев.

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Исполнитель зажег сцену своей конкурсной композицией Hasta La Vista, однако, к сожалению, не смог одержать победу. Однако, несмотря на это, трек сильно впал в душу отечественным слушателям, поэтому до сих пор находится в плейлистах многих украинцев.

Талант к пению Александр Пономарев имел с самого детства. В те времена родители знаменитости не могли оплатить музыкальное образование для сына, однако это не поставило крест на его будущей карьере. После получения высшего образования он начал активно участвовать в различных конкурсах. Пономарев получил главные призы на фестивалях "Червона рута" и "Таврійскі ігри", после чего стремительно начал развивать карьеру. В 1998 году исполнитель был удостоен почетного звания заслуженный артист Украины.

В феврале 2003 года Александр Пономарев получил право представлять Родину на Евровидении. Сначала не было известно, с какой композицией певец отправится в Латвию, однако со временем объявили конкурс, в котором приняли участие композиторы из разных стран, чтобы создать лучший трек.

В конце концов, музыку создал израильский композитор Цвика Пик, а автором текста для Hasta La Vista была Мирит Шем-Ур. Со своей стороны Пономарев создал собственную аранжировку песни, с которой и поехал на Евровидение. Однако тогда артисту не удалось получить желаемую награду на музыкальном соревновании. За победу соперничали представители 26 стран, а украинец занял 14 место.

Однако композиция Hasta La Vista пленила сердца отечественной аудитории. Пользователи сети признались, до сих пор слушают трек:

"Сижу сейчас на работе в Америке, пришел испанец простился с Hasta la Vista. И сразу же вспомнил эту песню и слушаю сейчас".

"Мне всегда нравилась эта песня, всегда! Не понимаю, почему ее критикуют".

"Мы смотрели всей семьей Евровидения! И я считала выступление Александра лучшим! Оно и сейчас для меня – самое лучшее! И помню его слезы счастья в тот год, когда победила Руслана. Это уже история! И они ее сделали! Слушаю эту песню Александра очень часто. И муравьи и волнения как и тогда!"

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