Представляли Россию, Беларусь и не только: украинцы, которые ездили на Евровидение под другим флагом и какие места они занимали

Сегодня, когда Украина является одной из сильнейших участниц Евровидения, сложно представить, что украинские артисты выступали на этом конкурсе под флагами других стран. Однако история песенного шоу содержит несколько случаев, когда наши талантливые исполнители пытались реализовать свои музыкальные амбиции, выступая за другие государства.

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Кто-то попадал под чужое знамя по политическим причинам, кто-то – по личным убеждениям или желанию попасть на большую сцену. Незадолго до Евровидения 2025, который состоится с 13 по 17 мая в Базеле (Швейцария), OBOZ.UA вспоминает украинских артистов, представлявших другие страны на этом престижном конкурсе. Несмотря на то, что ни один из них не одержал победу, каждый из них оставил свой след в истории шоу.

Анастасия Приходько – Россия, 2009

Один из самых громких случаев, который обсуждается до сих пор в Украине, произошел в 2009 году, когда украинка Анастасия Приходько выступила на Евровидении от России. Карьера певицы началась в Украине, однако свою популярность она приобрела именно в России. Победа в российском шоу "Фабрика звезд" дала ей возможность подписать контракт с Константином Меладзе, помогшим ее карьере развиваться на российском рынке.

Первоначально Приходько планировала представить Украину на Евровидении с украиноязычной песней "Мамо", однако ситуация обернулась скандалом. Украинская песня, ради участия в конкурсе в Москве, была частично переведена на русский. Только припев остался украинским. Это решение спровоцировало огромный резонанс, ведь пела представлявшая страну-агрессора украинка на сцене Евровидения в Москве, где песня была смесью двух языков. Итогом стало 11 место в финале конкурса, но этот случай надолго остался в памяти как один из самых неоднозначных моментов в истории Евровидения.

Эдуард Романюта – Молдова, 2015

В 2015 году Украина приняла решение не участвовать в Евровидении из-за продолжавшихся на востоке страны военных действий, а также аннексии Крыма Россией. Однако певец из Тернополя Эдуард Романюта решил не оставлять желания попасть на большую сцену и отправился на национальный отбор в Молдову.

Победив в молдавском отборе с песней I Want Your Love, Романюта уехал на Евровидение в Вену, Австрия. Однако его выступление оказалось не столь успешным, как надеялся артист. Артист выступал под первым номером в первом полуфинале и не смог пройти в следующий этап конкурса, не набрав достаточно голосов для того, чтобы попасть в финал.

ALEKSEEV – Беларусь, 2018

Еще одним ярким примером является Никита Алексеев, известный под псевдонимом ALEKSEEV. Певец, получивший популярность в Украине благодаря участию в проекте "Голос страны" и хитам "Пьяное солнце" и "Океанами стали", решил попробовать свои силы на Евровидении от Беларуси.

В 2018 он победил на национальном отборе в Минске и отправился в Лиссабон, где на сцене Евровидения представил свою песню Forever. На тот момент ALEKSEEV имел немало поклонников в Беларуси, поэтому его выступление вызвало большие ожидания. Однако, как и Романюта, он не смог попасть в финал. В первом полуфинале он не набрал достаточное количество голосов и покинул конкурс.

TESLENKO – Сан-Марино, 2025

Самым свежим примером является участие украинского певца TESLENKO, принявшего участие в Национальном отборе Сан-Марино на Евровидение 2025. Песня Storm (Буря) приобрела популярность среди зрителей, и TESLENKO попал в тройку лидеров. Во время оглашения результатов, когда его выступление признали третьим, певец воскликнул "Слава Україні!" – момент, вызвавший восхищение среди фанатов и символизировавший его преданность своей Родине.

Хотя TESLENKO не одержал победу, его участие в конкурсе было важным месседжем для международной аудитории. Победу в Нацотборе Сан-Марино одержал Габри Понте с песней Tutta l'Italia, которая и представит страну на Евровидении в Базеле.

TESLENKO до этого также собирался участвовать в Нацотборе от Украины, но отказался от участия, поскольку не хотел быть частью скандала, возникшего вокруг других участников, в частности, ENLEO, обвиненного в прослушивании российских исполнителей.

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