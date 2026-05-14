Рекорд, который до сих пор никто не побил: каким был триумф Джамалы на Евровидении 2026 и кто из мировых звезд тогда поздравил Украину

14 мая исполняется ровно 10 лет со дня, когда Джамала принесла Украине вторую победу на Евровидении. В 2016 году певица торжествовала в Стокгольме (Швеции) с песней "1944", а ее выступление вошло в историю конкурса не только из-за результата, но и из-за рекорда, который до сих пор никто не превзошел.

Видео дня

О годовщине своей победы Джамала напомнила в Telegram, опубликовав эмоциональное сообщение о том дне и реакции мира на ее выступление. Певица также вспомнила, что тогда получила поздравления от мировых знаменитостей, среди которых были автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, певцы Джастин Тимберлейк, Адель и Грегори Портер.

"Ровно 10 лет назад я победила.10 лет... Эти звуки "Ukraine"... Лежу и пытаюсь вспомнить детали того дня", – поделилась Джамала.

Певица также отметила, что кроме главного трофея получила отдельную награду от жюри. По словам артистки, ее результат по количеству максимальных оценок стал рекордным за всю историю конкурса.

"Кроме главного трофея, я получила еще и отдельную награду от жюри. И до сих пор это рекорд по количеству 12 баллов за 70 лет Евровидения", – добавила Джамала.

Отметим, что от зрителей Украина в том году получила пять двенадцаток, а от жюри – одиннадцать. Баллы других стран были ниже, однако тех, кто не отдал ни одного голоса, – мизерное количество.

Финал Евровидения 2016 проходил в Стокгольме. В том году организаторы впервые ввели новую систему объявления результатов – отдельно от профессионального жюри и телезрителей. По итогам голосования Джамала набрала 534 балла: 211 от жюри и 323 от зрителей.

Второе место тогда заняла представительница Австралии Dami Im с 511 баллами, а третьим стал россиянин Сергей Лазарев, который получил 491 балл. При этом букмекеры и комментаторы до последнего прогнозировали победу именно России или Австралии.

После победы Украина получила право провести Евровидение 2017 в Киеве. А сама Джамала стала первой крымской татаркой в истории конкурса, которая не только выступила на сцене шоу, но и одержала победу.

В 2025 году в интервью "Суспільному" артистка признавалась, что вынесла главный урок после Евровидения – победа на конкурсе никогда не бывает случайной.

"Это о готовности – профессиональной и внутренней. Это об опыте, выдержке, скиллах. Все победители имели четкую цель и мечту", – объясняла Джамала.

Певица также отмечала, что украинские артисты часто делают ставку на сильный визуал, но недооценивают важность стабильного живого исполнения. По ее словам, именно выдержка, терпение и профессионализм остаются ключевыми факторами успеха на конкурсе.

Напомним, Украину на Евровидение 2026 представляет певица LELÉKA с песней Ridnym.

Ранее OBOZ.UA сообщал, сколько стоит выступление Украины на Евровидении 2026 и откуда взялись эти деньги. Им с командой уже удалось покрыть почти все необходимые расходы, хоть и цена оказалась кругленькой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!