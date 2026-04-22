Этот уникальный хит 1977 года назвали 'гимном развода': у него есть две версии, которые знает весь мир

Лирическая песня Don't Leave Me This Way в 1977 году "разорвала" мировые чарты и до сих пор не теряет своей популярности среди глобальной аудитории. Благодаря чувственному тексту, что рассказывает о сильной потребности человека в партнере и отчаянной мольбе не оставлять его одного, несмотря на инициирование разрыва, хит назвали "гимном развода", но это далеко не единственная его особенность. Композиция имеет две версии, а первая "волна славы" накрыла перепев, а не оригинальный вариант.

Песня Don't Leave Me This Way изначально была написана американским коллективом Harold Melvin & the Blue Notes для альбома 1975 года Wake Up Everybody, отмечает Parade. Музыкальный обозреватель Стив Хьюи высоко оценил вокальные навыки тогдашнего вокалиста группы Тедди Пендерграсса, однако из-за того, что артисты не выпустили трек отдельным синглом, он не привлек должного внимания. Ситуация кардинально изменилась, когда на композицию обратил внимание продюсер Гарольд Дэвис.

Его подопечная, певица Тельма Хьюстон, в течение длительного времени не могла добиться успеха, а композиция Don't Leave Me This Way стала для нее настоящим "счастливым билетом". В 1976 году мир увидел четвертый студийный альбом исполнительницы Any Way You Like It, где трек прозвучал в стиле диско.

В 1977 году более динамичная версия композиции Don't Leave Me This Way стала настоящей сенсацией и долгое время возглавляла сразу три чарта Billboard: Hot 100, R&B/Soul и Disco. Хит получил коммерческий успех и одобрение критиков, более того, в 1978-м был удостоен премии "Грэмми".

На фоне бешеной популярности песни, авторы решили выпустить свою версию Don't Leave Me This Way отдельным синглом. Трек от группы Harold Melvin & the Blue Notes повторил успех перепева и мгновенно стал хитом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что текст хита 1971 года Stairway to Heaven, который признан "лучшей рок-песней всех времен", до сих пор остается предметом споров и различных трактовок.

