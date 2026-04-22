Этот уникальный хит 1977 года назвали "гимном развода": у него есть две версии, которые знает весь мир

Анастасия Какун
Этот уникальный хит 1977 года назвали 'гимном развода': у него есть две версии, которые знает весь мир

Лирическая песня Don't Leave Me This Way в 1977 году "разорвала" мировые чарты и до сих пор не теряет своей популярности среди глобальной аудитории. Благодаря чувственному тексту, что рассказывает о сильной потребности человека в партнере и отчаянной мольбе не оставлять его одного, несмотря на инициирование разрыва, хит назвали "гимном развода", но это далеко не единственная его особенность. Композиция имеет две версии, а первая "волна славы" накрыла перепев, а не оригинальный вариант.

Песня Don't Leave Me This Way изначально была написана американским коллективом Harold Melvin & the Blue Notes для альбома 1975 года Wake Up Everybody, отмечает Parade. Музыкальный обозреватель Стив Хьюи высоко оценил вокальные навыки тогдашнего вокалиста группы Тедди Пендерграсса, однако из-за того, что артисты не выпустили трек отдельным синглом, он не привлек должного внимания. Ситуация кардинально изменилась, когда на композицию обратил внимание продюсер Гарольд Дэвис.

Этот уникальный хит 1977 года назвали "гимном развода": у него есть две версии, которые знает весь мир

Его подопечная, певица Тельма Хьюстон, в течение длительного времени не могла добиться успеха, а композиция Don't Leave Me This Way стала для нее настоящим "счастливым билетом". В 1976 году мир увидел четвертый студийный альбом исполнительницы Any Way You Like It, где трек прозвучал в стиле диско.

В 1977 году более динамичная версия композиции Don't Leave Me This Way стала настоящей сенсацией и долгое время возглавляла сразу три чарта Billboard: Hot 100, R&B/Soul и Disco. Хит получил коммерческий успех и одобрение критиков, более того, в 1978-м был удостоен премии "Грэмми".

Этот уникальный хит 1977 года назвали "гимном развода": у него есть две версии, которые знает весь мир

На фоне бешеной популярности песни, авторы решили выпустить свою версию Don't Leave Me This Way отдельным синглом. Трек от группы Harold Melvin & the Blue Notes повторил успех перепева и мгновенно стал хитом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что текст хита 1971 года Stairway to Heaven, который признан "лучшей рок-песней всех времен", до сих пор остается предметом споров и различных трактовок.

