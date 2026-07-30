"Этого эпизода у нас не будет". Из украинской версии "Человека-паука" вырезали сцену, которая взбудоражила интернет

В украинской версии фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" вырезали сцену, в которой звучит песня российской певицы-"иноагентки" Монеточки. Об этом стало известно после обращения украинской зрительницы в сеть кинотеатров "Планета Кино".

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Женщина рассказала в Threads, что заранее купила билеты на фильм, но перед походом в кино увидела информацию об использовании в фильме композиции Монеточки. Это ее возмутило, поэтому она решила выяснить, оставили ли песню в украинском прокате.

"Купила билеты заранее и только сейчас увидела новость, что в фильме есть песня россиянки Монеточки. Мне плевать на "хороших россиян" и их позицию – мой дом оккупирован, и я ненавижу все, что связано с РФ. Что там в нашем украинском дубляже? Убрали ли/заменили ли этот фрагмент? Если трек оставили – я лучше сдам билеты и не буду портить себе вечер", – написала она.

Впоследствии украинка сообщила, что ей позвонили представители "Планеты Кино" и подтвердили: в версии фильма для украинского проката спорный фрагмент вырезали.

"Мне позвонили из "Планеты кино". Наши вырезали этот кусочек!" – написала она.

Другая пользовательница Threads также опубликовала скриншот переписки с кинотеатром. В сообщении представители "Планеты Кино" отметили: "Получили ответ от дистрибьютора: в украинской версии фильма этого эпизода не будет – его полностью удалили".

При этом кинотеатр отдельно не сообщал в своих соцсетях о том, что сцену с песней Монеточки вырезали. Поэтому информация стала известна именно после запросов зрителей.

Интересно, что до этого фрагмент с российской композицией уже успели услышать украинские зрители. Блогер Диана Бестужева 29 июля побывала на премьерном показе "Человека-паука" и поделилась своими впечатлениями в InstaStories. Она, в частности, обратила внимание на саундтрек фильма.

"В саундтреках к Пауку Гарфилду (речь идет о фильмах "Человек-паук", где главную роль исполнял Эндрю Гарфилд. – Ред.) – The Neighbourhood, а в саундтреках к Пауку Холланду (речь идет о фильмах "Человек-паук", где главную роль исполнял Том Холланд. – Ред.) – российская Монеточка. Вот и думайте..." – написала Бестужева.

Итак, во время показа фильма в кинотеатре Multiplex сцена с песней Монеточки была на месте. На данный момент эта компания не сообщала об изменениях в фильме. Лишь позже стало известно, что в "Планете Кино" украинская версия фильма не будет содержать этот эпизод.

Впрочем, решение вырезать сцену понравилось далеко не всем украинцам. В соцсетях развернулась дискуссия: часть пользователей поддержала кинотеатр, тогда как другие заявили, что удаление фрагмента является цензурой.

"Классно, давайте радоваться тому, что наш "Роскомнадзор" будет вырезать моменты из фильмов и закрашивать черным целые отрывки текста в книгах", – написала одна из пользовательниц.

Другая призвала вернуть сцену, аргументируя это проукраинской позицией Монеточки: "Предлагаю написать в "Планету Кино", чтобы вернули сцену, поскольку эта артистка занимает очень четкую проукраинскую позицию. Более четкую, чем даже у некоторых украинцев".

Другие пользователи подчеркнули, что песня была частью оригинальной сцены, а сама певица после начала полномасштабной войны публично осудила российское вторжение.

"Эта сцена была снята именно с этой песней, и она должна остаться такой, как задумывал автор. Монеточка поддерживает Украину, пела украинские песни на концертах, выступала на благотворительных концертах – этого более чем достаточно, чтобы не делать бессмысленных вырезаний", – говорится в комментариях.

В новой части "Человека-паука" действительно использована композиция Монеточки. Трек российской исполнительницы звучит в течение нескольких секунд в одной из сцен, а ее имя также указано в титрах.

Монеточка, настоящее имя которой Елизавета Гирдимова, после начала полномасштабного вторжения покинула Россию и публично осудила войну. В РФ ее признали так называемой "иностранной агенткой". Певица также неоднократно выступала на благотворительных мероприятиях в поддержку Украины.

Однако официального проката фильма "Человек-паук: Совершенно новый день" в России не будет. Marvel Studios и Sony Pictures после начала полномасштабной войны прекратили лицензирование своих фильмов в стране-агрессоре.

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