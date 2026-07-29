Голливуд подставил российских фанатов: в новую часть "Человека-паука" пробралась российская артистка, но есть подвох

В фильм американского режиссера Дестина Дэниела Креттона "Человек-Паук: Новый день" вошла песня российской певицы Монеточки (настоящее имя – Елизавета Гирдымова). В течение нескольких секунд в одной из сцен можно услышать трек певицы из последнего альбома "Монополия", однако ирония заключается в том, что такой ход создателей фильма вряд ли порадует зрителей из РФ.

Видео дня

Дело в том, что Монеточка попала в немилость Кремля из-за открытого осуждения начала полномасштабной войны. Артистку внесли в список так называемых "информационных агентов", что ставит под сомнение возможность хотя бы какого-либо показа новой части "Человека-паука" в стране-агрессоре.

Стоит отметить, что официального проката проекта "Человек-Пау: Новый день" в России не будет. Компании Marvel Studios и Sony Pictures, которые занимаются производством фильма, полностью приостановили лицензирование своих картин в стране-агрессоре после начала полномасштабной войны. Россияне запланировали показ пиратской версии ленты в кинотеатрах на 20 августа, но теперь с этим могут возникнуть проблемы.

Поскольку Монеточка попала в "черный список" Кремля, Роскомнадзор обяжет дистрибьюторов фильма "Человек-Паук: Новый день" размещать в начале огромное предупреждение о присутствии в картине песни "иноагентки" или же вообще вырезать фрагмент с этой композицией. Однако существует и высокая вероятность того, что из-за "подложенной свиньи" со стороны Голливуда россиянам не позволят посмотреть даже пиратскую версию фильма.

Напомним, что Монеточка уехала из России в конце февраля 2022 года. Она говорила, что покинула страну-агрессора, поскольку там отсутствует свобода слова, а также осуждала коллег, поддержавших геноцид украинцев.

В 2024 году Монеточка вместе с другими "хорошими россиянами" и несколькими украинскими артистами устроила концерт в столице Польши – Варшаве, где пыталась выразить свой протест против политики Кремля. Тогда певица даже пыталась спеть часть одного из треков на украинском языке, говорила о ненависти к диктатору Владимиру Путину и мечте вернуться в родную страну, воплотить которую пока невозможно из-за ее политической позиции.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Стивен Спилберг, у которого есть предки из Одессы, вонзил нож в спину украинцам. Дело в том, что главная героиня картины "День истины" Маргарет Фэйрчайлд, которую сыграла актриса Эмили Блант, говорит по-русски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!