Новый фильм американского режиссера Стивена Спилберга, предки которого родом из Одессы и Каменца-Подольского, "День разоблачения" стал настоящим ударом в спину для украинцев. Дело в том, что главная героиня картины Маргарет Фэйрчайлд, которую сыграла актриса Эмили Блант, говорит по-русски.

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Специально для съемок в фильме знаменитость выучила несколько фраз на языке страны-агрессора, ведь не хотела, чтобы для этого использовали технологии искусственного интеллекта. Она сказала: "У нас никакой день не годится для разговоров на эту тему. Не могу даже представить, что нам делать, Джексон, правда".

Сюжет фильма "День разоблачения" развивается вокруг неожиданного открытия – люди во Вселенной не одни. Однажды ведущая прогноза погоды Маргарет Фэйрчайлд прямо в эфире начинает издавать жуткие щелкающие звуки, значение которых знает лишь чудак, который фанатично верит в существование пришельцев.

Вместе с тем героиня внезапно обретает новые способности, в частности, умение общаться на русском и корейском языках, а также читать мысли людей. Как рассказывала Эмили Блант в одном из интервью, чтобы ее произношение звучало максимально естественно, она месяцами не слушала ничего, кроме записи реплик на иностранных языках. Актриса просила преподавательницу русского языка диктовать фразы так, как будто она сама играет в фильме.

Конечно, такое решение Стивена Спилберга очень порадовало зрителей из России. Они активно распространяют фрагмент из фильма в медиа и социальных сетях, восхваляя чуть ли не "идеальное" произношение Эмили Блант.

А вот для украинцев такой поворот сюжета стал неприятным сюрпризом. Ни для кого не секрет, что один из дедушек Стивена Спилберга родом из Одессы, другой – из небольшого села недалеко от Каменца-Подольского. В детстве будущий режиссер слушал колыбельные на украинском языке, в его семье готовили борщ, более того, в 2006 году он побывал на исторической Родине. Когда Спилберг вышел в киевском аэропорту "Борисполь", он четко сказал себе: "Я дома".

Уже после начала полномасштабной войны режиссер вместе со своей женой, актрисой Кейт Кепшоу, пожертвовали один миллион долларов на гуманитарные нужды беженцев из Украины. Деньги получили несколько местных украинских фондов, Польский Красный Крест, Польская гуманитарная акция, World Central Kitchen и другие. Однако связь с нашей страной не стала для звезды поводом исключить наличие каких-либо "российских следов" в проектах.

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