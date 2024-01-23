'Это знак!' Украинский певец Анатолий Матвийчук увидел в небе 'изображение Богоматери' и показал фото

Народный артист Украины Анатолий Матвийчук отправился в тур в рамках межконтинентального фестиваля "Співай рідною", первым городом которого стала Флорида, США. После концерта мужчина решил прогуляться по знаменитым пляжам, и вдруг увидел Богоматерь в небе, которая его сильно поразила.

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О своих эмоциях певец написал в Facebook. Анатолий решил, что не зря ему явилась Богоматерь, это какой-то знак. Так прогулка по холодной Флориде принесла теплые впечатления.

"Имея время мы поехали посмотреть на знаменитые пляжи Флориды со ослепительно-белым песком и мраморными волнами Мексиканского залива. Но только выйдя на побережье, я был буквально поражен картиной. На небе, в восточной его части я четко увидел изображение Богоматери ", – написал артист .

Фотография, которую опубликовал Анатолий, была сделана уже немного с опозданием, когда изображение начало "таять". Певец отмечает, что в небе оно пробыло всего минут.

"Пока искали телефон прошло определенное время и картинка начала таять. Она была в небе всего минуту, но все, кто был в это время на побережье, начали очень бурно реагировать на увиденное, некоторые даже падали на колени..." – резюмировал артист.

Анатолий считает, что недаром Богоматерь появилась в то время в небе. По его мнению, это знак. Только неизвестно, для всей Украины, для певца лично, или вообще только для штата. Артист только надеется, что значит он что-то хорошее.

"Я не знаю, о чем говорит этот знак, но это точно – знак! Сможете ли увидеть его вы? И дай, Боже, чтобы он был во благо..." – написал он.

В комментариях среди очаровательных высказываний верующих появился один скептик, который отметил, что это изображение – всего лишь парейдолия. То есть, иллюзия, когда неодушевленные вещи вдали кажутся похожими на знакомые.

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