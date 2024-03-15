'Бриллиантовая рука' и 'Ирония судьбы' – это плагиат: как СССР воровал фильмы у Европы. Видео

Известные советские фильмы "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница" и "Ирония судьбы", на которых выросло не одно поколение украинцев, на самом деле представляют собой плагиат европейских и голливудских кинолент. Речь идет не просто об отсылках или упоминаниях других произведений, а о копировании сюжета, персонажей, сцен и даже шуток.

Собственное расследование провел видеоблогер Виталий Гордиенко – автор и ведущий YouTube-канала "Отряд киноманов". Он показал оригинальные кинокартины, на основе которых советские режиссеры создали свои "легендарные" работы.

"Бриллиантовую руку" Гордиенко назвал "самой очевидной копией "европейского кино". Фильм Леонида Гайдая на самом деле плагиат датской киноленты под названием "Бей первым, Фредди", вышедшей на экраны в 1965-м – за три года до советского варианта. Идея оригинала заключалась в том, чтобы высмеять популярную к тому времени франшизу об агенте 007 Джеймсе Бонде.

"Герой должен был бы отдаленно напоминать Бонда, но в то же время быть неуклюжим чудаком, у которого все удается совершенно случайно. Уже напоминает персонажа Никулина, постоянно странным образом калечившего героя Миронова. Не так ли?" – рассказывает автор видео.

Гордиенко предполагает, что Гайдай изрядно вдохновился этим фильмом, что отразилось на "Бриллиантовой руке": в советской версии можно найти массу совпадений с "Бей первым, Фредди". По меньшей мере, структура сюжетов одинакова: главный герой, темноволосый мужчина в сереньком костюмчике, садится на корабль, который везет его на отдых. Параллельно разворачивается детективно-бандитская история. Главный герой случайно оказывается в центре событий, назвав правильные кодовые слова.

Бандиты пытаются повлиять на мужчину с помощью красавицы. Единственное ключевое отличие состоит в том, что в датском варианте девушка обольщает героя и они влюбляются. "А вот в Союзе не могли допустить, чтобы герой авантюрно обманывал даже свою разведку и сбегал с красивой девушкой", – заметил Гордиенко.

Среди других совпадений: имена воров – у датчан Колик, в "Бриллиантовой руке" – Лелик; локации, ситуации, шутки и даже вымышленный язык, на котором общались бандиты.

"Очевидный плагиат можно найти в еще одном фильме Гайдая "Кавказская пленница или новые приключения Шурика" 1967 года выпуска", – продолжил ведущий. В этот раз режиссер "вдохновился" французским фильмом "Скутер", вышедшим на экраны в 1957 году.

Главные герои обеих лент – это чудаковатые белокурые парни в больших очках, которые, конечно же, влюбляются в привлекательных красавиц в эффектных красных платьях. "А главный конфликт как раз между этим молодым человеком и шайкой противников", – объясняет блогер.

Подобно "Бриллиантовой руке", образы персонажей построены на основе европейского варианта. Кроме того, Гайдай "заимствовал" звуковые приемы, ускоренную и обратную съемку, полеты и падения, автомобильные погони и отдельные сцены.

"Кавказская пленница" также базировалась на фильме Лайонеля Беримора "Песня Мошенника" 1930 года. "Гайдаевская троица визуально очень напоминает троицу из этого фильма. События "Песни Мошенника" происходят, о чудо, на Кавказе, где россиянин-бандит Егор влюбляется в принцессу и похищает ее вместе со своими сообщниками Алибеком и Мурзабеком. И они тоже формируют троицу, которая визуально очень напоминает советскую", – добавил Гордиенко.

И, конечно, нельзя обойти вниманием "Иронию судьбы" – эта картина 1975 года нашла свое вдохновение даже не в европейском, а в американском кино Билли Уайлдера "Квартира" 1960 года.

Обе ленты начинаются с закадрового монолога, в котором говорится о городе, где проживают главные персонажи. В американской версии мы видим на экране Нью-Йорк, а в советской версии соответственно Москву. В обоих вариантах события происходят в новогодний период. А главные персонажи обнаруживают неожиданных и еще спящих гостей в своих квартирах.

"В американском варианте женщина напилась таблеток, а в советском варианте имеем пьяного мужчину. Как вы понимаете, в советском фильме пьяную или накачанную таблетками женщину было бы очень сложно потом сделать каким-нибудь положительным персонажем. Поэтому пришлось изменить гендеры", – говорит киновед.

Почти все последующие события фильма после встречи проходят в квартире, где они довольно приятно проводят время. В частности, готовят, ужинают, играют в карты или, например, на гитаре. В советской версии просто поют. И несмотря на то, что в советских и американских персонажах есть обстоятельства, из-за которых не стоило бы быть вместе, они влюбляются.

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