Какие украинские фильмы были запрещены в СССР: действовала жесткая цензура

Любые проявления национального сознания в СССР жестоко подавлялись – в Стране Советов все должны были иметь унифицированное мировоззрение и работать на построение коммунизма. Больше всего страдало от такой политики искусство, в частности кино. Его цензурировали, запрещали и даже уничтожали пленки.

"Радио Свобода" рассказало о документальных лентах, которые в советские времена положили на полку именно потому, что они показывали жизнь в Украине без прикрас и с акцентом на национальные особенности. К счастью, перечисленные ленты в той или иной форме удалось спасти. Хотя бы частично.

"Признание в любви" (1966)

Режиссер – Ролан Сергиенко, оператор – Эдуард Тимлин.

Ходили слухи, что после сдачи фильма в Москву министр культуры СССР Алексей Романов якобы обратился к режиссеру словами: "Я не хотел бы жить в стране, которую ты мне только что показал, мудак". А все потому, что этот полнометражный документальный фильм смело и честно раскрывал трагические судьбы украинских женщин за почти полвека советской власти. В кадре – воспоминания жертв сталинских репрессий, инвалидов Второй мировой, колхозниц и работниц. В финальной сцене женщины из Донецкой области самостоятельно переносят и устанавливают тяжелые рельсы для железнодорожного пути. Такая картина очевидным образом противоречила советской "официальной" позиции относительно того, как нужно изображать Украину. Обвинения в "нигилизме" и "деформации действительности" не заставили себя ждать. После многочисленных "корректировок" картину так и не позволили показать. Единственная известная копия хранится в музее Сергея Эйзенштейна в Москве.

"Соната о художнике" (1966)

Режиссер – Виктор Шкурин, сценарий – Владимир Костенко.

Лента рассказывает о скульпторе и этнографе Иване Гончаре, который превратил собственную киевскую квартиру в музей старины. Режиссер прямо признавался в своей любви к фигуре Гончара, к его прекрасной коллекции старины, а его работу называл не национализмом, а любовью к Украине. Впрочем, советская власть считала иначе. Поэтому, хоть фильм и приняли формально, на экраны он не попал. В секретной записке Киевского обкома КПУ говорится об "отсутствии классового подхода к оценке и изображению явлений прошлого", о том, что в картине есть "националистические извращения".

Увидеть афишу своей ленты режиссер Виктор Шкурин смог лишь через шесть лет – показы анонсировали в кинотеатре "Орбита". Но уже на следующее утро газета "Правда Украины" опубликовала статью "Националисты снова подняли голову", и картину сняли с показа. Сценарист получил партийный выговор и был уволен, Шкурина, который уже возглавлял "Укркинохронику", тоже выгнали с работы. Зрители смогли увидеть "Сонату о художнике" лишь спустя три десятилетия, уже после развала СССР.

"Анатоль Петрицкий" (1970)

Режиссер – Роман Балаян.

В 1972 году бывший директор студии Укркинохроники Виктор Шкурин услышал от нового руководителя Геннадия Иванова: "Вы что – антисоветские картины держите в сейфе?" Лентой, о которой шла речь, был фильм об украинском авангардном художнике Анатоле Петрицком. Фильм без закадрового дикторского текста, со сложным видеорядом и авторскими художественными приемами был новаторским для тогдашнего украинского документального кино. И он не был принят комиссией Госкино. Документалку обозвали "формализмом", "антисоветчиной", "извращением" и приказали уничтожить. Единственная копия как раз и сохранилась в сейфе Шкурина. Затем, когда он передавал дела, показал ее новому директору – и фильм был уничтожен. Работу заставили переснять по советским стандартам. По словам Балаяна, картину переделывали уже исключительно чтобы просто сдать. Получился закадровый текст со слайдшоу работ Петрицкого. Именно эту версию и можно найти в киноархиве. Оригинал утрачен навсегда.

"Турья – земля полесская" (1970–1971)

Режиссер – Рафаил Нахманович, оператор – Эдуард Тимлин, сценарист – Владимир Киселев.

Этот фильм стал настоящим прорывом: многие сцены авторы снимали скрытой камерой, герои говорили спонтанно, без постановок – чистая документальная правда. Картина раскрывала деятельность Александра Мьязя – председателя одного из украинских колхозов, который внедрял элементы рыночных отношений. Хотя украинские и даже российские киноинстанции дали согласие на фильм, вмешательство Министерства сельского хозяйства СССР оборвало прокат. Из картины вырезали ключевые сцены: "Мьязь в больнице", "Базар", "Похороны", "Сбор льна" и тому подобное. Изъяли также автобиографические рассказы Мьязя. Версия, которая должна была быть показана, была переделана с дикторским текстом. Несмотря на это авторскую версию удалось показать на фестивале в Мариуполе, из-за чего организатор получил партийный выговор. Ни одна полная копия фильма не сохранилась.

"Открой себя" (1972)

Режиссер – Ролан Сергиенко, сценаристы – Николай Шудря, Владимир Костенко, оператор – Александр Коваль, звук – Георгий Стремовский.

Фильм о философе Григории Сковороде по распоряжению партийцев переделывали около десяти раз. "Приходили поправки. Каждый раз их было очень много. Ролан это все выполнял с точностью до запятой. Убирал эпизоды, вместо них ставил новые. Но кино не менялось!", – рассказывал об удивительном свойстве ленты звукорежиссер Георгий Стремовский. В центре ленты — работа над памятником Сковороде, а голосом звучат его тексты в озвучке Ивана Миколайчука. Режиссеры хотели передать освобождение от лишнего через образность, но власть решила иначе. Когда окончательная версия была разослана в области, работник ЦК запретил ее демонстрировать и приказал уничтожить копии. Впрочем, одна копия документалки чудом уцелела. Режиссер Ролан Сергиенко хранил ее на балконе целых 16 лет, пока в 1988 году запрет с фильма не сняли. В 1991-м создателей наградили Шевченковской премией.

