'Это уровень 'Пузатой хаты': победителя 'МастерШеф 16' раскритиковали в сети за 'простое' блюдо в финале. Фото

В финале кулинарного шоу "МастерШеф 16" победу одержал 25-летний кондитер из Винницкой области Александр Зубко. Впрочем, сразу после выхода решающего эпизода в соцсетях вспыхнула волна возмущения – часть зрителей раскритиковала блюдо, с которым участник дошел до суперфинала, назвав его слишком простым для уровня главного кулинарного проекта страны.

В финале Зубко приготовил картофельное пюре по рецепту судьи Владимира Ярославского, дополнив его шницелем и салатом. Именно это блюдо вызвало больше всего дискуссий, ведь на фоне сложных техник других участниц выглядело слишком обыденным. В соцсетях пользователи массово сравнивали его с едой из заведений быстрого питания и столовых.

В Threads зрители писали, что не понимают логики судейских решений. В частности, возмущение вызвало то, что Галину Оруджеву не пропустили в суперфинал из-за ошибок со стейком, тогда как блюдо Зубко назвали достойным решающего этапа.

"Судьи весь сезон рассказывают участникам, что надо прогрессировать. Упрекают за примитивные блюда еще с первых конкурсов. А за шаг до финала пропускают туда человека, который приготовил отбивную из пюре. Пусть оно даже будет феноменальным на вкус, это все равно отбивная и пюре. Это уровень "Пузатой хаты" или студенческой столовки, а не топ-1 кулинарного шоу страны", – говорится в одном из сообщений.

Другие пользователи писали, что судьи в течение сезона требовали прогресса и сложности, но в финале фактически изменили собственные критерии. Некоторые считают, что Галина заслуживала место в суперфинале больше, чем Александр, и что ее "убрали" несправедливо.

"Абсолютно согласна! Галя вынесла блюдо и сразу все не так. Саша вынес блюдо и сразу хвастовство. Ну по крайней мере оставили бы троих в финале. Но так максимально несправедливо".

"Это полная лажа. Пюре и шницель с ужасной презентацией, после того, как судья подсказал, что была сделана ошибка в первой идее".

"Сашу вытащили за счет Галины за предыдущие "заслуги", а Галина, которая много раз была в черном, должна была пройти в суперфинал".

"Сашка тянут весь сезон, такие оды его блюдам, что там просто сам Бог не просто созерцал, как он готовит, а прикоснулся к ним..."

"У нас лет 15 назад такое в небольшом городе в кафешках подавали, не хватало листочка салата туда".

Впрочем, часть аудитории стала на защиту победителя. В комментариях отмечали, что задачей было приготовить именно пюре по рецептуре Владимира Ярославского, а не поразить сложностью подачи. Зрители отмечали: блюдо получилось технически безупречным, а классическое сочетание шницеля с картофелем подают даже в ресторанах высокого уровня, в том числе и в Европе.

"Не смешите. Саша на километр выше Гали".

"Вы вообще видели условия конкурса? Нужно было приготовить пюре по рецептуре судьи. Пюре получилось идеальным, к Саше вопросов нет".

"Кто бы что ни говорил, но даже в ресторанах Парижа подают шницель с картошкой".

"Почему вы придрались к Саше? У него была задача: приготовить правильно пюре – он его приготовил хорошо".

В чем особенность пюре Александра

Речь идет об интерпретации легендарного пюре Жоэля Робюшона – самого титулованного шефа в истории гида Michelin. Его особенность заключается в перетирании картофеля через сито и использовании большого количества сливочного масла и сливок, благодаря чему текстура становится кремовой и чрезвычайно нежной. Сам Владимир Ярославский отмечал, что это пюре может быть отдельным блюдом, ведь оно имеет глубокий вкус и сложную технологию приготовления, несмотря на внешнюю простоту.

Как определили победителя "МастерШеф 16"

Победителя сезона определили 27 декабря. В финале за титул боролись Александр Зубко, Галина Оруджева и Дарья Фатеева. В этом году формат шоу был изменен: финалисты не просто готовили блюда, а создавали собственные рестораны – с концепцией, меню и авторским видением украинской гастрономии.

В первом этапе участники проходили испытания в ресторанах судей и презентовали собственные интерпретации блюд Эктора Хименеса-Браво, Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского.

В финале Галина допустила ошибку с прожаркой стейка и выбыла из борьбы.

В суперфинале сошлись Александр и Дарья. Зубко представил концепцию заведения с акцентом на спокойствие, легкость и натуральность, тогда как его соперница сделала ставку на современную украинскую кухню с насыщенными вкусами и сложными сочетаниями.

По итогам дегустации судьи отдали победу Александру Зубко. Именно он получил возможность обучения в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Ранее OBOZ.UA писал, что хейт в свой адрес получала и победительница прошлого, пятнадцатого, сезона "МастерШеф". Зрители были возмущены выбором победительницы – 25-летней киевлянки Нэнси Топко – и обвинили проект в необъективности, а судей в заангажированности.

