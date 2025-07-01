Ольга Мартыновская ответила украинцам, которые захейтили победительницу 'МастерШеф 15': почему возник скандал

Финал 15 сезона популярного кулинарного шоу "МастерШеф", который состоялся 28 июня, стал настоящим информационным взрывом в соцсетях. Зрители возмущены выбором победительницы – 25-летней киевлянки Нэнси Топко – и обвиняют проект в необъективности, а судей в заангажированности.

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Реакция оказалась настолько острой, что одна из главных судей шоу, шеф-повар Ольга Мартыновская, публично обратилась к украинцам с резким заявлением в InstaStories. Судья ответила прямо, не подбирая особых слов.

"Почему Нэнси? Потому что Нэнси. Почему не Екатерина? Потому что не Екатерина. На самом деле, друзья, пожалуйста, прошу, перестаньте думать, что кто-то что-то здесь покупает. Можете спросить участников предыдущих и любых сезонов, кто-то когда-то о таком слышал, или думал, была ли возможность. И решение о победителе было единогласным, не было споров между нами: Эктором, Вовой и мной. Решал вкус блюд", – объяснила шеф-повар.

Она также добавила, что в решении судей выбрать Нэнси Топко "не было никаких сомнений".

В чем суть скандала

По условиям финала трое участников – Нэнси Топко, Денис Савенко и Екатерина Павлинская – должны были за три часа приготовить полноценный сет из закуски, основного блюда и десерта. Судьями выступили традиционная тройка: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

По итогам финального соревнования победу одержала именно Нэнси, которая получит обучение в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu в Париже. Однако зрители не согласились с решением судей. Сеть заполонили тысячи гневных комментариев:

"Самый слабый сезон. Самая слабая победительница. Господи, а это же было единственное шоу, которое я смотрела".

"У меня вопрос, как такое блюдо, в котором потек желток, какая-то "котлетка" и неопрятная тыква могли пройти в суперфинал?"

"Удивили – нет. Разочаровали – да. Даем авансом место в суперфинале... Серьезно? Просто провальный сезон!"

"Денис и Екатерина выросли на проекте и заслуживали больше на эту поездку. Простые украинские люди, а не модель, которая сама может тот курс оплатить, поедет опять в Азию и зачем ей та Украина. Первый раз такая лажа".

"Победа должна была быть за Денисом или Катей, по крайней мере у людей виден рост за время проекта".

"Победа предсказуема, потому что ее тянули за уши с самого начала. Я перестала смотреть еще четыре выпуска назад и знала стопроцентно, что победит она".

Такие реакции зрителей вызваны, в частности, ощущением несправедливости – мол, на финал вывели не тех, кто показал рост и труд, а "избранного кандидата". Возмущение также вызвал контраст между уровнем блюд и поведением судей, которые, как считают некоторые зрители, "вылизывали" Нэнси даже тогда, когда она проигрывала конкурсы.

Кто такая Нэнси Топко

Нэнси Топко в кулинарию пришла не из обычной кухни, а с подиумов: модель, работавшая в Азии, снималась для японского Vogue, чешского Elle, Vanity Fair, участвовала в показах Valentino и Миланской недели моды.

Но несмотря на глянцевое прошлое, ее путь к победе был, по ее словам, внутренне тяжелым. Нэнси не скрывает, что долго боролась с анорексией, и именно кулинария помогла ей снова полюбить себя.

Ранее OBOZ.UA писал, что участник "МастерШеф" рассказал, что происходит за кулисами шоу. По словам блогера, ему было морально сложно сниматься в программе.

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