'Это уродство'. Анастасия Приходько жестко прошлась по коллегам, которые переводят старые песни на украинский, и назвала их мотивы

38-летняя певица Анастасия Приходько резко высказалась о коллегах по сцене, которые после начала полномасштабной войны перевели свой русскоязычный репертуар на украинский. Артистка не понимает, зачем "уродовать" старые работы, выдавая их за нечто новое, более того, считает, что таким образом исполнители просто пытаются напомнить о себе.

Видео дня

Такое мнение Приходько высказала в интервью РБК-Украина LIFE. В частности, "под удар" артистки попал MONATIK (Дмитрий Монатик), чье решение в один момент полностью украинизировать творчество для нее остается непонятным.

"Мне непонятна его политика. Он ездил в Москву, сидел в Comedy Club, а теперь резко перевел на украинский язык все песни. Что за страх, Дима? Знаете, это страх публичного человека остаться за бортом, имея такой прекрасный музыкальный багаж. Это страх, что на украинском он не напишет лучше. Это делается для того, чтобы оставаться "на волне", – сказала певица.

Сама же Анастасия Приходько не собирается переводить свои старые русскоязычные треки. Она считает, что эти композиции уже "отработали" себя в нужное время и стали историей, а вот на украинском якобы никогда не будут звучать так хорошо, как раньше.

"Для меня это как предать себя и свои принципы. Я свои песни, созданные на русском, не трогаю. Это мои композиции, написанные тогда. У них было свое время, они отработали. Это память, история, я это никуда не дену. Зачем мне сейчас их менять? Чтобы напомнить о себе? У меня не настолько развито чувство пыхатости, эго и важности, чтобы я уродовала свои песни. Это уродство. Они никогда не будут звучать так, как изначально", – высказалась артистка.

По словам Анастасии Приходько, она может написать новую песню на соловьином, однако тянуть в свое творчество что-то старое не видит смысла. В репертуаре исполнительницы есть только один трек, который все же зазвучал на украинском, хотя изначально был создан на русском. Речь идет о композиции "Любила".

"Это реквием по моему другу. Он умер у меня на руках в Трускавце во время моего концерта. Это был мой концертный менеджер. Он очень мечтал, чтобы песня "Любила" была украинской, а я ему говорила, что этого никогда не будет. Но 25 марта 2023 года Григорий Красницкий умирает на концерте. Этот текст полностью принадлежит ему. Это его мечта. Он, к сожалению, никогда не услышал. Но в память о нем это я сделала. Другого у меня ничего нет", – объяснила исполнительница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!