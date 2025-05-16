'Это сложно было выдержать': Зеленская пересказала короткий разговор с мужем сразу после ссоры с Трампом в Белом доме

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась личными эмоциями после резонансной встречи своего мужа – президента Владимира Зеленского – с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая состоялась 28 февраля в Белом доме и вызвала значительный международный резонанс. После просмотра она сразу позвонила мужу.

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В интервью журналистке Маричке Падалко первая леди призналась, что не смотрела инцидент вживую. Трансляция проходила в прямом эфире, но она была занята и увидела все уже в записи. Впоследствии, по ее словам, было время на осмысление увиденного.

"Мне повезло, что я уже смотрела рефлексии. Саму ситуацию, которую транслировали в прямом эфире, я не смотрела. Я чем-то была занята. И мне повезло, потому что я думаю, что в тот момент такое напряжение было трудно выдержать. Потом я уже быстро пересмотрела, что было. И мне было интересно, что же об этом думают другие. И меня порадовало, слава Богу, что реакция была такая же, как и у меня. Это сложно. Сочувствие и поддержка президенту, потому что это было выдержать очень сложно. Зная его характер, я понимала, насколько он держится. И это было мужественно. И он все выдержал", – рассказала первая леди.

Почти сразу после просмотра напряженного разговора между президентами она позвонила мужу. Однако разговор их оказался лаконичным.

"Я ему позвонила. И он взял трубку. Я спросила: "Что там, как ты?" Он сказал: "Нормально, все нормально. Мы работаем. Все, пока", – пересказала диалог Елена Зеленская.

Первая леди также отметила, что ситуация вышла далеко за пределы обычного дипломатического протокола. Однако ее муж не позволил себе сорваться или покинуть помещение, несмотря на эмоциональное давление.

"Он стойкий. Я не думаю, что это ему было приятно и не сложно, ведь это был для него вызов эмоциональный, тяжелый. Однако все нормально. Я не знаю, как бы я себя вела. Я думаю, что я бы более эмоционально реагировала, чем он. Все было вне дипломатических протоколов. То есть это было вообще не так, как всегда это бывает. Однако у него такая ответственность, что он не сможет просто сбросить с себя это напряжение и выйти", – отметила жена президента Украины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская получила новое образование. Она рассказала, что за последний год углубила свои знания в сфере стратегического управления и продолжает учиться, чтобы быть еще более эффективной в своей миссии на международной арене.

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