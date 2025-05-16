Елена Зеленская получила новое образование во время полномасштабной войны и рассказала о своей профессии

Пока Украина живет в условиях полномасштабной войны, первая леди страны Елена Зеленская не прекращает работать над собственным профессиональным ростом. Она рассказала, что за последний год получила новое образование в сфере стратегического управления и продолжает учиться, чтобы быть еще более эффективной в своей миссии на международной арене.

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В разговоре с журналисткой Маричкой Падалко Зеленская поделилась, что завершила курс в Киево-Могилянской бизнес-школе – программу "Школа стратегического архитектора", которая ориентирована на развитие системного мышления и умение стратегически строить процессы в сложных условиях. По ее словам, это было "образование для взрослых", и вместе с ней дипломы получили много известных украинцев, которые также работают в сфере государственного управления, медиа и бизнеса.

"В прошлом году я закончила один курс. Очень счастлива, что это произошло. Школа стратегического архитектора "Киево-Могилянская бизнес-школа" в Киево-Могилянской академии. Это такое образование для взрослых. И там вместе со мной прошли этот курс, получают дипломы многие, я думаю, люди, которых вы знаете. И они продолжают. Как первая леди, я также продолжаю учиться", – отметила Елена Зеленская.

Кроме этого, по инициативе команды Саммита первых леди и джентльменов, который она регулярно проводит, был организован специальный интенсивный курс в Венской дипломатической академии. По словам Елены Зеленской, этот двухдневный курс охватывал такие ключевые направления, как геополитика, международный протокол, культурная дипломатия, и стал важным этапом в обучении для представителей первых лиц государств со всего мира.

"Я уверена, что всегда есть чему поучиться. И, во-вторых, у нас у каждого свой взгляд на то, что мы делаем. Нет нигде туториала или учебника о том, что ты должен делать и каким образом. Есть куча информации с разных сторон, и она иногда противоречит друг другу. Источники не всегда координируют свои усилия", – пояснила Зеленская.

Обучение, по ее словам, – это не только о теории, но и о возможности встречаться с коллегами в неформальной атмосфере, налаживать связи, задавать вопросы и делиться опытом.

"Нам не хватает нетворкинга и простого общения между собой. Мы всегда встречаемся на каких-то официальных событиях. И почти никогда не говорим на темы, которые нас всех интересуют", – добавила она.

Елена Зеленская уже пятый год исполняет обязанности первой леди, и за это время превратила свою роль в активную международную платформу. Она занимается гуманитарными вопросами, развитием охраны психического здоровья, культурной дипломатией, а также инициирует диалоги между странами через формат саммитов.

Что известно о Киево-Могилянской бизнес-школе

"Школа стратегического архитектора" в Киево-Могилянской бизнес-школе – это программа для трансформационных лидеров, которые определяют будущее Украины и ее роль в мире. Она построена на работе с триединой моделью развития – институциональным уровнем, уровнем развития систем и национальным уровнем. Ее структура предусматривает глубокое погружение в системное мышление и стратегический дизайн, позволяя разрабатывать эффективные решения для сложных открытых систем: городов, регионов, государств, говорится на сайте бизнес-школы.

Особый блок программы посвящен личностному развитию лидера: через взаимодействие с философией, современным искусством, музыкой и креативными практиками участники работают с темами идентичности, свободы, счастья и силы личности. Однако стоимость курса составляет немалую сумму – 300 тысяч гривен.

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