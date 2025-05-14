'Это позор': стало известно, как 'Квартал 95' отреагировал на судебные угрозы из-за украденной музыки

Недавно украинская дарк-кантри-группа Zwyntar пригрозила Студии "Квартал 95" судом, поскольку во время концерта участники проекта использовали мелодию из их песни "Мексиканец", не получив на это разрешения. Уже в течение суток представители творческого объединения никак не комментируют инцидент, однако фрагмент выступления, где прозвучала украденная музыка, вырезали из видео концерта на YouTube.

Видео дня

Как отметили артисты на личной странице в Facebook, хотя пока и не получили обратной связи от "Квартала 95", рады, что их творчество больше не звучит в рамках юмористического шоу. Коллектив также поблагодарил поклонников за поддержку.

"Пока ни объяснений, ни извинений от "Квартала 95" мы не получили. Но, по крайней мере, они удалили нашу музыку из своего видео на YouTube. Бесконечно благодарим за вашу поддержку и неравнодушие всех, кто предложил юридическую помощь", – написали музыканты.

Такой способ Студии "Квартал 95" решить проблему вызвал настоящее возмущение у некоторых пользователей сети. Юзеры отметили, что подобная реакция на инцидент – это просто позор.

"После атаки Zwyntar на тот ролик, фрагмент с "это просто кавер и шутка" убрали. Но то, что "Квартал 95" никаким образом не отреагировали в интернет пространстве (только тихо перезалили новое видео) – это позор".

"Я вас всех люблю, была очень возмущена поступком "Квартала 95". Полный отстой. Но вы молодцы! Дали отпор! Горжусь".

"А когда кто-то из "Квартала 95" извинялся?"

Напомним: в среду, 13 мая, участники группы Zwyntar сообщили, что Студия "Квартал 95" использовала музыку из их трека "Мексиканец", хотя они и запретили это делать. Как отметили артисты, с ними связалась музыкальный редактор творческого объединения относительно возможности пообщаться о правах на композицию. В переписке коллектив откровенно отметил, что категорически против использования своей музыки в эстетически и концептуально не близких проектах, однако команда "Квартала 95" пренебрегла этими словами. 10 мая мелодия из трека "Мексиканец" прозвучала на концерте юмористического шоу.

По словам музыкантов, они считают такой поступок ударом по собственной репутации. Чтобы отстоять свою позицию, участники Zwyntar заявили: если не получат вразумительных объяснений от "Квартала 95", будут урегулировать спор в суде.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что бывший сценарист "Квартала 95" раскрыл, как в коллективе отреагировали на скандал с "сиськадовском" и уволили ли кого-то за шутку.

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