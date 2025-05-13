Удар по репутации: 'Кварталу 95' пригрозили судом из-за циничной выходки во время концерта

Студия "Квартал 95" попала в новый скандал после концерта, который состоялся 10 мая. Во время юмористического шоу актеры проекта исполнили песню, цинично использовав мелодию из композиции украинской дарк-кантри группы Zwyntar – "Мексиканец", хотя не получили на это разрешения от артистов.

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Участники коллектива отметили, что считают такой поступок ударом по своей репутации, ведь не хотят ассоциироваться с творческим объединением. На странице музыкантов в соцсети Facebook появился пост, где они рассказали об инциденте и пригрозили "Кварталу 95" судом.

"Недавно от наших друзей мы узнали, что Студия "Квартал 95" 10 мая 2025 года в своем концерте использовала нашу музыку из песни "Мексиканец", создав, фактически, "производное произведение". Монетизированное видео этого выступления с нашей музыкой есть на YouTube-канале студии. Перед этим 11 апреля 2025 года к нам обратилась музыкальный редактор "Квартала 95" и "Лиги смеха" о возможности пообщаться с нами относительно прав на нашу песню. Мы ответили, что категорически против использования нашей музыки в эстетически и концептуально не близких нам проектах. В ответ музыкальный редактор уточнила, авторские права принадлежат нам или другому лейблу, получила ответ о принадлежности авторских прав нам и на этом исчезла", – говорится в публикации.

По словам коллектива Zwyntar, несмотря на отказ, мелодия их трека все же прозвучала на концерте творческого объединения. Они отметили, что "Квартал 95" воспользовался их музыкой, ссылаясь на Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах". Согласно статье 22, использование правомерно обнародованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений разрешается для создания пародий на их основе.

"Произведение искусства", которое было создано Студией "Квартал 95", по нашему мнению, никоим образом не подпадает под определение термина "пародия" в понимании закона, поскольку никоим образом не имеет в своем содержании комического и сатирического характера по отношению к событиям в созданной нами песне "Мексиканец". Студия просто взяла нашу музыку и наложила на нее собственные слова. То есть, ситуация следующая: прикрываясь, вроде бы, пародией на наше произведение, вопреки нашему прямому запрету, Студия "Квартал 95" использовала нашу авторскую мелодию", – сообщили музыканты.

В частности, как отметили участники Zwyntar, довольно цинично, что представители творческого объединения добавили в описание под своим видео на YouTube ссылку не на официальный канал группы, а на неизвестную артисту страницу, которая сделала репост композиции. По словам музыкантов, это затрудняет возможность обжаловать неправомерное использование мелодии из-за забастовки на платформе.

"Нас невероятно возмущает использование нашей музыки в подобных проектах. Мы считаем это ударом по нашей репутации и не хотим никоим образом ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии "Квартал 95". Это принципиальный вопрос, и это грубое нарушение этики, на которое мы не будем закрывать глаза. Этот пост Студия "Квартал 95" может считать претензией на свои действия в досудебном порядке. Ведь, если мы не получим четкие и понятные объяснения, придется урегулировать данный спор в суде", – добавили артисты.

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