'Это поколение безнадежное': ONUKA назвала 'огромный пробел' в украинской культуре, которым пользуется Россия

Певица и солистка электро-фолк-группы ONUKA Наталья Жижченко раскрыла одну из самых больших проблем отечественной культурной среды. По словам знаменитости, в нашей стране катастрофически не хватает украинского детского контента, который бы помогал популяризировать идеи национальной идентичности и вытеснять российские доработки.

Видео дня

Как отметила исполнительница, сейчас этим "пробелом" активно пользуется страна-агрессор. Об этом она рассказала в проекте "Фабрична, 12".

"Я, как мама двоих детей, понимаю, что это (отсутствие детского контента. – Ред.) огромный пробел в украинском пространстве. Оно только начинается. Но у нашего врага это огромный пласт инкрустации "русского мира" в мозг. Это такие когти, которые уже как лет 20 все захватили и это поколение безнадежное. У нас это огромная пауза, пробел, пропасть, не знаю, как это еще описать. Только сейчас появляются мультики, программы, образовательный контент, но его ничтожно мало", – высказалась знаменитость.

Однако ONUKA убеждена, что такую ситуацию в отечественной культуре все же можно улучшить. По мнению певицы, для этого необходимо, чтобы все творческие личности, которые являются кумирами для украинских детей в разных сферах, объединили свои силы ради создания качественного контента.

С этой точкой зрения звезды согласилась и ее коллега по сцене alyona alyona. По словам рэпера, на малое количество творческих произведений для детей в Украине влияет недостаточный уровень финансирования как со стороны государства, так и бизнес-партнеров.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Екатерина Павленко назвала единственный способ противостоять российской музыке и пролила свет на главную проблему украинского шоубиза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!