Екатерина Павленко назвала единственный способ противостоять российской музыке и пролила свет на главную проблему украинского шоубиза

Певица и солистка группы Go_A Екатерина Павленко объяснила, как вытеснить российскую музыку из украинских чартов и сделать творческие работы отечественных артистов более популярными среди наших сограждан. По ее словам, для достижения этой цели необходимо создать качественную альтернативу песням исполнителей из РФ, которая бы полностью удовлетворяла потребности аудитории в Украине.

Видео дня

Знаменитость отметила, что просто ограничить контент страны агрессора недостаточно. Об этом она рассказала в комментарии для OBOZ.UA во время национального форума-диалога "Українська музична індустрія: слухай, захищай своє".

"Мы не можем контролировать то, что слушают люди. Сколько бы мы ни ограничивали российскую музыку в публичном пространстве и не пропагандировали отказ от контента агрессора, это не сработает до тех пор, пока мы не создадим качественную альтернативу на украинском. Единственный способ противостоять – поднимать планку качества. Для этого надо спуститься на землю, присмотреться внимательнее к людям и понять, чего они хотят", – отметила солистка коллектива Go_A.

Как отметила Екатерина Павленко, отечественным деятелям культуры стоит проанализировать, какие именно российские песни попадают в чарты, чтобы эффективно им противостоять. В частности, по словам исполнительницы, чтобы побудить наших граждан слушать украинскую музыку, необходимо создать условия, чтобы о ней узнавали, а вот с этим в нашем шоу-бизнесе есть серьезные проблемы.

"У нас вся сфера построена на панибратстве и битвах пиарщиков. В результате мы видим одни и те же лица, которые знают все, но нам впаривают поверхностный материал, который больше раздражает людей, чем вызывает желание послушать еще раз", – высказалась звезда.

Екатерина Павленко также отметила: большинство украинских песен не становятся такими же коммерчески успешными, как работы иностранных исполнителей. Дело в том, что наш музыкальный рынок довольно локальный и недостаточно сформирован.

"И вот мы приближаемся к главной проблеме. Украинская музыка не закрывает потребности украинцев. Не все готовы слушать бессодержательные тексты написанные чатом GPT. Кто-то хочет глубины. Это не значит, что у нас нет артистов, которые пишут действительно хорошую музыку, просто эта музыка часто остается за кадром и не доходит до слушателей", – добавила артистка.

Отметим, что национальный форум-диалог "Українська музична індустрія: слухай, захищай своє" состоялся в рамках Всемирного дня интеллектуальной собственности, который в этом году проходил под лозунгом "IP and Music: Feel the beat of IP". Мероприятие было посвящено вызовам и перспективам развития отечественной музыки в условиях войны и цифровой трансформации. Событие организовали по инициативе Офиса президента Украины, Министерства экономики, Министерства культуры и информационной политики Украины, а также УКРНОИВИ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Жадан и Танчинец объяснили, кто в Украине выводит российские песни в топ и как это "лечится".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!