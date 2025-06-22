'Это показательная история': звезда Молодого театра рассказал о будущем дела Белоуса, которого обвиняют в сексуальных домогательствах

Актеры Молодого театра готовятся к судебной борьбе с бывшим художественным руководителем Андреем Белоусом, которого обвиняют в систематических сексуальных домогательствах. После внутреннего расследования и многочисленных показаний режиссера отстранили от должности, однако, по словам коллектива, настоящая борьба только начинается.

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Об этом в интервью Дмитрию Тютюну для YouTube-проекта "Несерьезный разговор" рассказал актер театра Илья Чопоров. Он отметил, что увольнение Белоуса не означает завершения дела, поскольку впереди – сложный судебный процесс, к которому театр уже готовится. Звезда также заявил, что эта история является показательной не только для их коллектива, но и для всего театрального сообщества в Украине.

"Мы же его выгнали, но впереди еще суды. Очень много судов, – рассказал Илья Чопоров, – Чтобы выгнать Белоуса с должности – есть буквально подозрение, с расчетом на то, что открыты уголовные дела, – нам понадобилось больше чем 3 месяца. Суды у нас даже не начались. Потому что надо опросить свидетелей, а их там более 3 тысяч человек. И они все это время отпрашиваются. А для нас это просто удар по репутации. Ужасно работать с человеком (речь о Белоусе. – Ред.) в одном помещении, потому что ты с каждым днем узнаешь все больше историй".

Чопоров подчеркнул, что ситуация является симптомом более глубокой системной проблемы – сексуальные домогательства, по его словам, до сих пор распространены в украинской театральной среде. Он заявил, что мифы о "роли через постель" не просто существуют, а в некоторых театрах до сих пор подтверждаются реальностью.

"Меня это неравенство просто уничтожает", – признался актер, подчеркнув, что мужчины могут беспрепятственно работать в театре, тогда как женщины часто сталкиваются с давлением, обесцениванием и насилием.

Особенно острой тема стала в Молодом театре, когда, по словам Чопорова, к актерам начали поступать шокирующие признания от коллег и других сотрудниц об опыте домогательств и злоупотреблений властью со стороны руководителя.

"История с Белоусом очень показательна. Она в основном показательна для всех театров. Мы должны стремиться к новому обществу, где актеры и актрисы, и вообще кто угодно, как бы он себя ни идентифицировал, мог попасть в театр именно из-за своих данных, из-за своего таланта. Не через постель, не через знакомство. Только путем своего таланта", – подчеркнул звезда "Кабаре".

Актер также вспомнил собственный детский опыт домогательств в театральной студии, когда ему пришлось физически защищаться от преподавателя. Он отметил, что в случаях сексуального насилия все зависит от позиции руководителя – гетеро- или гомосексуальной – и это лишь подчеркивает хаотичность и бесконтрольность ситуаций в творческой среде.

"Здесь рулетка: либо художественный руководитель, директор, режиссер будет гетеросексуальный, либо гомосексуальный, – добавил актер. – Такая ситуация могла быть со мной, если бы Белоус был гомосексуальный. Тогда бы девушкам повезло. Проблема не в этом – проблема глобально в системе. Домогательство почти безнаказанно. То есть для того, чтобы это стало наказано, надо сделать миллиард манипуляций, выходить на митинги с плакатами, под КГГА кричать. И только после этого, через 2–4 месяца его, возможно, уберут по собственному желанию, с учетом того, что ему еще будут платить заработную плату".

Контекст: что известно о деле Белоуса

Напомним, в январе 2025 года появилось анонимное видео с рассказом бывшей студентки, которая обвинила Андрея Белоуса в домогательствах и пересылке интимных фото. После этого еще несколько женщин выступили с похожими заявлениями. Полиция открыла по меньшей мере четыре уголовных производства по факту сексуального насилия, а сам Белоус был временно отстранен от должности художественного руководителя театра. Несмотря на это, в марте 2024 года он вернулся к руководящей роли.

Поддержку пострадавшим выразили деятели театра, а журналистка Маша Ефросинина опубликовала скриншоты сообщений, которые якобы присылал режиссер. В материалах фигурировали и несовершеннолетние.

Ранее OBOZ.UA писал, кто возглавит Молодой театр после скандального увольнения Андрея Белоуса, которого обвиняют в домогательствах. Режиссер, который возглавлял театр с 2012 года, подал заявление на увольнение в начале мая.

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