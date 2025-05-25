Стало известно, кто возглавит Молодой театр после скандального увольнения Андрея Белоуса, которого обвиняют в домогательствах

Молодой театр в Киеве получил нового руководителя. После громкого скандала и отставки Андрея Билоуса должность директора – художественного руководителя заведения снова займет Станислав Моисеев.

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Об этом Суспільне Культура сообщили в пресс-службе театра. Билоус, который возглавлял театр с 2012 года, подал заявление на увольнение в начале мая. Причиной стали обвинения в многолетнем сексуальном харассменте – с соответствующими заявлениями выступили бывшие студенты и другие женщины, которые работали с режиссером.

Свою вину он отрицает, называя ситуацию манипуляцией, однако решил уйти с должности, чтобы, по его словам, "снизить напряжение в коллективе".

Новоназначенный глава театра, Станислав Моисеев, уже хорошо знаком с коллективом и спецификой заведения. Именно он возглавлял Молодой театр в течение 16 лет – с 1996-го по 2012-й. За это время ему удалось трансформировать репертуар театра, открыть сцену для современной украинской драматургии и пригласить к сотрудничеству целый ряд известных режиссеров из Украины и из-за рубежа. Среди них – Дмитрий Богомазов, Игорь Славинский, Бела Меро из Венгрии, Кристоф Фьотри из Франции и другие.

Отдельное место в его творческой биографии занимает сотрудничество с украинским писателем Юрием Андруховичем. Постановка "Московиады" по мотивам одноименного романа получила в 2006 году номинацию на престижную театральную премию "Киевская пектораль". Всего же в архиве Моисеева более 60 спектаклей, именитый режиссер известен тем, что сочетает классическую драматургию с экспериментальными подходами.

Также он является доцентом кафедры актерского искусства университета имени Карпенко-Карого, а в 2010-х годах занимал должность художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. В 2014 году театральные критики признали его одним из 10 самых влиятельных режиссеров Украины.

Назначение Моисеева произошло на фоне завершения расследования в отношении действий предыдущего руководителя театра. Напомним, в январе 2025 года бывшая студентка публично обвинила Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах. По ее словам, преподаватель просил присылать интимные фото и предлагал делиться сексуальными фантазиями. Впоследствии аналогичные показания появились от других бывших студенток.

Коллектив Молодого театра активно выступил в поддержку женщин, в частности 46 работников подписали коллективное обращение в КГГА с требованием отстранить Билоуса на время расследования. Активисты провели публичную акцию у здания театра. Однако, несмотря на давление общественности, чиновники сначала заявили, что не имеют юридических оснований для увольнения – нужно решение суда. Только после вмешательства специальной комиссии Билоуса временно отстранили, однако уже 14 марта он вернулся на должность.

Впрочем, инициатива по окончательному завершению сотрудничества с театром исходила от самого режиссера. Он заявил, что не будет держаться за должность, если его присутствие мешает нормальной работе коллектива. Этот шаг, по его мнению, будет способствовать восстановлению стабильности в театре.

В Молодом театре уже сообщили, что спектакли, которые ставил Андрей Белоус, останутся в афише только до завершения текущего сезона. В новом сезоне их не будет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Маша Ефросинина показала шокирующие переписки и фото Билоуса, которые он присылал девушкам. Она отметила, что среди жертв были и несовершеннолетние девушки.

Также незадолго до увольнения из Молодого театра его работники публично обращались к публике – зрителям их спектаклей. Коллектив отметил: несмотря на то, что уголовное производство по делу режиссера продолжается, они не видят почти никакого прогресса.

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