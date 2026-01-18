'Это не про меня': Оля Полякова призналась, готова ли стать бабушкой, и какой видит себя в новом статусе

Певица Оля Полякова призналась, как относится к шуткам о возможном статусе бабушки после свадьбы ее дочери Маши и готова ли она к новой роли. По словам певицы, сам факт взросления детей в свое время был для нее психологически сложнее, чем перспектива стать бабушкой.

Видео дня

Артистка отметила в интервью Viva!, что ей понадобилось несколько лет, чтобы принять мысль о том, что ее дети уже взрослые. В то же время к статусу бабушки она относится спокойнее, ведь с возрастом научилась легче воспринимать жизнь и не драматизировать изменения. Полякова отметила, что новая роль не будет означать для нее отказ от себя или собственных желаний.

"Пять лет я не могла принять сам факт: "У меня двое взрослых детей?". Я долго привыкала к этому статусу. К статусу бабушки я даже больше готова, чем когда-то была готова к статусу мамы взрослых детей, потому что я научилась относиться к жизни легче", – объяснила артистка.

Певица подчеркнула, что не планирует менять образ жизни или образ из-за возможного пополнения в семье. По ее словам, она не видит себя классической бабушкой, которая живет исключительно заботой о внуках. Артистка убеждена, что статус не повлияет на ее самовыражение, стиль одежды или сценические образы, и в реальной жизни для нее ничего принципиально не изменится.

"Статус бабушки точно не заставит меня сесть и вязать носки, забыть о себе, о своих радостях и удовольствиях или быть только нянькой для внука. Это не про меня. Для медиа, наверное, это будет просто новая приставка – "новоиспеченная бабушка Оля Полякова". А в жизни ничего не изменится. Я не перестану носить короткие юбки и провоцировать полуголыми или совсем голыми образами", – добавила Полякова.

В частности, певица поделилась впечатлениями от зятя – Эдена Пассарелли. Она охарактеризовала его как опытного, красивого и доброго человека, подчеркнув, что именно доброта является для нее главным качеством в партнере. По словам певицы, Маша выбрала человека с правильными ценностями, и это для нее показательно.

Ранее OBOZ.UA писал, что зять Оли Поляковой приехал в зимний отпуск в Украину. Их путешествие сопровождали неприятные приключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!