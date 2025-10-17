'Это личное': Виталия Кличко застали врасплох вопросом о бывшей жене, и ему пришлось ответить

Журналистка застала врасплох мэра Киева Виталия Кличко вопросом о его личной жизни. Она поинтересовалась, какие отношения имеет политик со своей бывшей женой, певицей и моделью Натальей Егоровой. Государственный деятель несколько растерялся, услышав неожиданный вопрос, однако решил не уклоняться от ответа.

По словам Виталия Кличко, их отношения с экс-избранницей сейчас гораздо лучше, чем были в прошлом. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

Во время разговора ведущая поинтересовалась у мэра Киева, поддерживает ли он контакт с Натальей Егоровой, на что получила лаконичный ответ: "Гораздо лучше, чем до того". А вот на уточнение, какие отношения были между супругами раньше, он более загадочно отметил: "Это частная жизнь".

Как поделился Виталий Кличко, они с бывшей женой до сих пор общаются и вместе решают вопросы, что касаются их общих детей. Государственный деятель подчеркнул, что сейчас им удается гораздо лучше понимать друг друга.

Что известно об отношениях Виталия Кличко и Натальи Егоровой

Виталий Кличко познакомился с Натальей Егоровой в 1995 году. Ему удалось покорить сердце модели, которая на тот момент уже имела отношения, своей настойчивостью и силой. Между ними разгорелся роман, а уже 26 апреля 1997-го пара сыграла свадьбу.

Влюбленные впервые стали родителями в 2000 году, когда на свет появился их сын Егор-Дэниел. В 2002-м Егорова родила девочку Елизавету-Викторию, а еще через три года – мальчика Максима. Брак Кличко и исполнительницы продлился 25 лет, пока они не приняли решение развестись.

В 2022-м политик заявил: "Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые и жизнь продолжается".

