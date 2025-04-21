'Это будет новая Повалий': Евгений Рыбчинский назвал певицу, которая займет место предательницы, и указал на их главное отличие

Украинский поэт и политик Евгений Рыбчинский, который написал много хитов для певицы-предательницы Таисии Повалий, назвал имя артистки, которая с легкостью займет место запроданки. По мнению общественного деятеля, совсем скоро звездой отечественной сцены станет солистка ансамбля ВСУ и его подопечная Кристина Охитва.

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Композитор заметил: в отличие от коллаборантки, украинская исполнительница будет популяризировать родную культуру. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "ЖВЛ".

"Я считаю, что через один или два года это была новая Повалий, но с одним большим отличием. Это Повалий, которая пропагандирует украинство", – высказался поэт.

Стоит отметить, что именно с Кристиной Охитвой композитор перепел созданный им трек "Не питай мене чому", что ранее являлся частью репертуара Повалий. По словам Евгения Рыбчинского, он решил дать новую жизнь песне, ведь не хочет, чтобы ее исполняли недостойные личности.

Более того, поэт намерен раз и навсегда отмежеваться от запроданки и запретить ей исполнять его работы. Уже 11 лет длится судебный процесс, где Рыбчинский делает все возможное, чтобы защитить свои авторские права и очистить творчество от любых ассоциаций с Повалий.

"В 2014 году я направил письмо. И так понимаю, что они его даже не открывали. Поскольку я являюсь автором и музыки, и слов большинства ее украиноязычных песен, я запрещаю их исполнять. Я выиграю суд и уничтожу даже упоминание о том, что она когда-то эти песни пела", – отметил общественный деятель.

По словам Евгения Рыбчинского, в последний раз он лично общался с предательницей в 2013 году, пока она окончательно не продалась Кремлю. Однако после того, как Повалий начала откровенно поддерживать путинский режим и охарактеризовал полномасштабную войну как "освобождение", поэт посвятил артистке стихотворные строки, где назвал ее "живым трупом" и "проклятой ведьмой".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинский продюсер назвал двух артисток, наиболее "выносящих мозг".

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