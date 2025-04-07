Украинский продюсер назвал двух артисток, которые больше всего 'выносят мозг': я плакал и кричал, что никогда не хочу ее видеть

Украинский режиссер-постановщик Герман Ненов назвал имена двух звезд отечественного шоу-бизнеса, с которыми ему было труднее всего работать. По словам креативного продюсера, больше всего ему потрепали нервы Оля Полякова и Наталья Могилевская.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Говорит Суханов". Режиссер признался, эти артистки "выносили ему мозг", однако он мог бы снова взяться за создание шоу для них.

"Оля Полякова делала мне нервы на нашем первом шоу. Я кусал губы, плакал, кричал, что это мое последнее шоу и я никогда не хочу ее видеть в своей жизни. Меня трясло", – поделился продюсер.

Герман Ненов вспомнил, что шоу, созданное им для Оли Поляковой, было одной из первых его работ в карьере. Поэтому опытная артистка не до конца доверяла постановку молодому режиссеру. Как отметил Ненов, довольно часто у них с исполнительницей не совпадали взгляды относительно тех или иных элементов выступления, что вызывало ссоры. Однако, несмотря на это, Ненов благодарен знаменитости за неоценимый опыт. Более того, он даже признался, что после шоу смог построить хорошие взаимоотношения с певицей.

"Я всю жизнь буду благодарен Оле Поляковой за тот стержень, который я получил. Считаю, что она имела абсолютное право на критику, потому что у меня до этого не было больших шоу. А это большие деньги – полмиллиона долларов. С такими эмоциональными, но искренними и иногда резкими людьми, мне легко работать, потому что я сам такой", – отметил режиссер.

Похожая ситуация возникла у Германа Ненова и за время работы с Наталией Могилевской. Продюсер напомнил, что часто вступал в споры с певицей, однако им удавалось находить общий язык.

"Несмотря на то, что с Наталией Могилевской очень тяжело работать, мне с ней комфортно. Она в своих эмоциях искренняя. Мы с Могилевской ссорились, расходились по комнатам, а потом садились и говорили. С такими людьми я буду работать", – высказался Ненов.

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