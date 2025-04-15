'Уничтожу...' Рыбчинский, 11 лет судящийся с Повалий, предсказал ей печальную судьбу в Украине

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский, являющийся автором слов и музыки к самым известным украиноязычным песням певицы-предательницы Таисии Повалий, публично заявил о своем намерении окончательно отмежеваться от артистки-запроданки и запретить ей исполнение его произведений. Уже 11 лет длится судебный процесс, в котором поэт пытается защитить свои авторские права и одновременно очистить свое творчество от ассоциаций с певицей, откровенно поддерживающей агрессора. Таким образом , он хочет отправить певицу в забвение.

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Об этом композитор рассказал в интервью "ЖВЛ". Он раскрыл, что собственноручно посылал артистке письмо с сообщением о запрете исполнять его песни.

"В 2014 году я направил письмо. И так понимаю, что они его даже не открывали. Поскольку я являюсь автором и музыки, и слов большинства ее украиноязычных песен, я запрещаю их исполнять. Я выиграю суд и уничтожу даже упоминание о том, что она когда-то эти песни пела", – подчеркнул Рыбчинский.

Речь идет о таких культовых композициях, как ""Чортополох", "Не питай мене чому", "Просто Тая", "Цей дощ надовго", которые в свое время стали визитками Повалий, а сегодня, по словам автора, ассоциируются с позором. Он убежден: эти песни не должны страдать от того, что их когда-то исполняла артистка, теперь искренне поддерживающая Кремль.

"Я считаю, чем больше мы о ней говорим, тем больше мы ей даем жизнь. Она действительно для Украины является "живым трупом". Мои песни не виноваты, что она их пела. Верховная Рада не виновата, что она там сидела. Никто не мог предположить, что народная артистка Украины просто возьмет и себя перечеркнет", – отметил он.

Он также признался, что последний раз видел Повалий в 2013 году еще до ее окончательного перехода на сторону пророссийских сил. После этого поэт неоднократно осуждал ее публичную деятельность, особенно после побега из Украины в феврале 2014 года – на фоне Революции Достоинства. Пока украинский народ отстаивал свое будущее, Повалий гастролировала по России, давала концерты в Кремле и публично называла полномасштабную войну "освобождением".

В заключении он опубликовал стихотворение, посвященное Повалий, в котором назвал ее "проклятой ведьмой" и "живым трупом", вспомнив также диктатора Путина. Поэзию он разместил на своей Facebook-странице, получив поддержку от многочисленных украинцев, также возмущенных пророссийской позицией бывшей народной артистки.

По убеждению Рыбчинского, Повалий никогда не была близка к простым украинцам. Ее аудиторией всегда были власть, и именно ради доступа к финансам и почестям она соглашалась на политические союзы. Еще в 2012 году певица баллотировалась в Верховную Раду от Партии регионов, а затем начала стремительно терять доверие общества.

"Единственное ее убеждение: я полжизни прожила в бедности, хочу жить много, в нищете больше не хочу и не буду... Можно ли ее за это судить? Нет! Но и уважать вряд ли стоит", – говорил Рыбчинский еще десять лет назад. Он убежден, что общественная фигура, особенно артист, должна отвечать за свою публичную позицию. И если она изменила стране – ее ждет забвение.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2024 году Евгений Рыбчинский решил вернуть свои песни украинской аудитории. В частности, он записал обновленную версию композиции "Не питай мене чому" вместе с солисткой ансамбля Вооруженных Сил Украины Кристиной Охитвой. По словам композитора, обновленная версия песни имеет более мощное, роковое звучание, и ее исполнение настоящей украинской артисткой – это акт восстановления справедливости.

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