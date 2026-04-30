'Эта женщина отказывается прикрывать грудь'. Жену миллиардера Безоса разнесли за 'непристойное' платье на приеме с королем

Жена миллиардера Джеффа Безоса писательница и журналистка Лорен Санчес оказалась под волной критики из-за своего образа на государственном ужине в Белом доме, организованном в честь визита короля Чарльза III. Пользователи соцсетей назвали ее платье неприличным и неуместным для события такого уровня.

Джефф Безос появился в классическом черном смокинге с белой бабочкой, а Лорен Санчес выбрала черное платье с открытыми плечами и глубоким декольте, дополнив образ высокой прической, серебряным клатчем и бриллиантовыми серьгами. Отдельное внимание привлекло массивное изумрудное колье, которое она уже надевала ранее на светских мероприятиях. Свой образ писательница показала в Instagram.

Именно дизайн платья стал поводом для обсуждений в соцсетях. Пользователи считают образ слишком откровенным для официального приема с участием британского монарха.

"Когда у тебя больше ничего нет, ты одеваешься вот так. Будь немного изысканнее, ладно?!"

"Не удержалась, чтобы не выставить на показ эту искусственную грудь".

"Та хватит уже... Это официальный государственный ужин. А не весенние каникулы... Укроти этих щенков. Не все крутится вокруг тебя".

"Это только доказывает, что за деньги не купишь изысканность. Почему ее грудь всегда на виду?"

"Эта женщина отказывается прикрывать грудь. Она на государственном ужине в честь британского монарха. Прояви немного изысканности и манер".

"У кого тут глаза вылезают из орбит? Он выглядит как официант в отеле, а она – будто оделась на похороны... Обнаженная грудь – это вульгарно".

"Бывает ли хоть одно мероприятие, на котором она не выставляет свою грудь напоказ?"

Накануне Безоса и Санчес критиковала американская журналистка Мегин Келли. В своем ток-шоу она высказалась о публичном образе пары, упомянув материал о них в The New York Times. По ее словам, демонстрация роскошного образа жизни неуместна на фоне экономических трудностей.

"Послание этой статьи заключается в том, что она снова сделала нормальным для миллиардеров быть миллиардерами. Что они должны просто быть счастливыми, наслаждаться жизнью, веселиться и не забывать быть благодарными, а также выражать свою благодарность каждое утро... Мне стало скучно. Скажите мне – можно ли найти что-то более нечувствительное к ситуации, когда люди борются с инфляцией?" – возмутилась журналистка.

Стоит отметить, что государственный ужин состоялся в Вашингтоне 29 апреля при участии президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп. На ужин пригласили представителей политической, деловой и культурной элиты, а также руководителей технологических компаний.

