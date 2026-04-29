'Если он сделает это, то уничтожит население'. Эксперт по чтению по губам расшифровал жуткий диалог Трампа и короля о Путине

Во время встречи президента США Дональда Трампа с королем Великобритании Чарльзом III в Белом доме эксперты по чтению по губам заявили, что между лидерами состоялся короткий, но напряженный разговор о диктаторе Владимире Путине. По их словам, американец озвучил тревожные оценки намерений главы РФ, которые монарх старался не развивать публично.

Как пишут в The Sun, речь идет об эпизоде во время официального фотографирования, когда микрофоны не фиксировали разговор. Именно тогда, как утверждает эксперт по чтению по губам Никола Гиклинг, Трамп обратился к Чарльзу III с предупреждением относительно действий Кремля.

По ее словам, президент США сказал: "Сейчас я разговариваю с Путиным... он хочет войны". В ответ британский монарх якобы предложил отложить обсуждение, отметив, что они "поговорят об этом позже", фактически избегая публичного комментирования этой темы во время официального мероприятия.

Гиклинг также утверждает, что Трамп настаивал и добавил: "Он хочет большего". Чарльз III во второй раз избежал продолжения темы, повторив, что этот вопрос стоит обсудить в другое время.

После этого, по оценке эксперта, Трамп снизил тон и сказал еще одну фразу: "У меня такое ощущение... если он сделает то, что сказал, он уничтожит население". Монарх снова ответил сдержанно и завершил разговор той же фразой о переносе обсуждения.

После этого собеседники вернулись к нейтральным темам, в частности к интерьерам Белого дома.

Еще один эксперт по чтению по губам Джереми Фримен подтвердил, что часть диалога удалось воспроизвести лишь фрагментарно из-за ракурса и ограниченной видимости. В то же время он зафиксировал другие реплики, которые прозвучали во время встречи.

В частности, во время приветствия Чарльз III сказал Трампу: "Очень рад быть здесь", а также поздравил Меланию Трамп.

После публичной части встречи Трамп, Чарльз III, королева Камилла и Мелания Трамп перешли к частному чаепитию в Белом доме, которое длилось около 45 минут – дольше, чем было запланировано. Дальнейшее содержание разговора не раскрывается.

Государственный визит британского монарха происходит на фоне напряженных отношений между США и Великобританией по ряду международных вопросов. В частности, ранее Дональд Трамп критиковал британское правительство за позицию по военным действиям против Ирана, что создало дополнительный политический контекст для этой встречи.

В то же время в Белом доме отмечают, что личные отношения между Трампом и Чарльзом III остаются хорошими. По словам пресс-секретаря администрации Анны Келли, президент "с большим уважением относится к королю", а сам визит должен стать шагом к укреплению двусторонних отношений.

