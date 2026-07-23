Прежних цен на квартиры больше нет: где жилье в Украине подорожало сильнее всего
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В Украине продолжает восстанавливаться рынок недвижимости – об этом свидетельствует рост как количества объявлений, так и откликов на них. Цены на жилье также умеренно растут, причем наиболее заметно – в Виннице, Хмельницком, Черновцах и Запорожье.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные одним из крупнейших профильных порталов. Впрочем, несмотря на общенациональную тенденцию к росту цен на квартиры, говорить об этом пока рано,поскольку во многих регионах недвижимость дешевеет.
Что происходило на рынке недвижимости в июне
- Количество активных объявлений выросло на 4%.
- Откликов стало больше в среднем на 3%.
- Медианная стоимость жилья в долларовом эквиваленте выросла на 3% – до $61 090.
Динамика цен в регионах
Несмотря на незначительное снижение цен (на 3%), Киев сохраняет статус самого дорогого города для покупки однокомнатных квартир на вторичном рынке ($75 040). Сразу за столицей следуют Ужгород ($74 749) и Львов ($73 805). При этом наибольший рост стоимости зафиксирован в западных и центральных областных центрах:
- Винница – $57 799 (+11%, что стало самым значительным подорожанием в Украине);
- Хмельницкий – $42 299 ( +9%);
- Черновцы – $61 478 (+7%);
- Запорожье – $15 935 ( +7%).
Помимо Киева, снижение медианной цены зафиксировали и в ряде других крупных городов. Наиболее заметно – в Херсоне (-13%) и Ровно (-4%), где однокомнатная квартира продается по цене $13 235 и $56 902 соответственно.
Ситуация в районах крупнейших городов
Динамика цен на однокомнатные квартиры в крупнейших городах существенно различалась в зависимости от конкретного района:
- Одесса продемонстрироваланаиболее равномерный рост – стоимость жилья выросла во всех районах города на 2–4%;
- наибольший скачок цен в Харькове зафиксирован в Индустриальном (+15%), Слободском (+13%) и Основянском (+11%) районах;
- большинство районов Львова показали положительную динамику, а лидерами по подорожанию стали Железнодорожный (+12%) и Франковский (+9%);
- цены в Киеве в основном снижались или оставались стабильными, а наибольшее падение произошло в Днепровском районе (-10%);
- наиболее резкий контраст между районами зафиксирован в Днепре – от роста на +17% в Соборном районе до падения на -22% в Шевченковском.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за усиления российских обстрелов всё больше украинцев ищут квартиры в относительно безопасных западных регионах в качестве "запасного" жилья или нового постоянного места проживания. При этом большинство покупателей планируют приобрести их после продажи собственной недвижимости.
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