Прежних цен на квартиры больше нет: где жилье в Украине подорожало сильнее всего

В Украине продолжает восстанавливаться рынок недвижимости – об этом свидетельствует рост как количества объявлений, так и откликов на них. Цены на жилье также умеренно растут, причем наиболее заметно – в Виннице, Хмельницком, Черновцах и Запорожье.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные одним из крупнейших профильных порталов. Впрочем, несмотря на общенациональную тенденцию к росту цен на квартиры, говорить об этом пока рано,поскольку во многих регионах недвижимость дешевеет.

Что происходило на рынке недвижимости в июне

Количество активных объявлений выросло на 4%.

Откликов стало больше в среднем на 3%.

Медианная стоимость жилья в долларовом эквиваленте выросла на 3% – до $61 090.

Динамика цен в регионах

Несмотря на незначительное снижение цен (на 3%), Киев сохраняет статус самого дорогого города для покупки однокомнатных квартир на вторичном рынке ($75 040). Сразу за столицей следуют Ужгород ($74 749) и Львов ($73 805). При этом наибольший рост стоимости зафиксирован в западных и центральных областных центрах:

Винница – $57 799 (+11%, что стало самым значительным подорожанием в Украине);

(+11%, что стало самым значительным подорожанием в Украине); Хмельницкий – $42 299 ( +9%);

+9%); Черновцы – $61 478 (+7%);

(+7%); Запорожье – $15 935 ( +7%).

Помимо Киева, снижение медианной цены зафиксировали и в ряде других крупных городов. Наиболее заметно – в Херсоне (-13%) и Ровно (-4%), где однокомнатная квартира продается по цене $13 235 и $56 902 соответственно.

Ситуация в районах крупнейших городов

Динамика цен на однокомнатные квартиры в крупнейших городах существенно различалась в зависимости от конкретного района:

Одесса продемонстрировала наиболее равномерный рост – стоимость жилья выросла во всех районах города на 2–4% ;

наиболее равномерный рост – стоимость жилья выросла во всех районах города на ; наибольший скачок цен в Харькове зафиксирован в Индустриальном ( +15% ), Слободском ( +13% ) и Основянском ( +11% ) районах;

в Индустриальном ( ), Слободском ( ) и Основянском ( ) районах; большинство районов Львова показали положительную динамику, а лидерами по подорожанию стали Железнодорожный ( +12% ) и Франковский ( +9% );

положительную динамику, а лидерами по подорожанию стали Железнодорожный ( ) и Франковский ( ); цены в Киеве в основном снижались или оставались стабильными, а наибольшее падение произошло в Днепровском районе ( -10% );

снижались или оставались стабильными, а наибольшее падение произошло в Днепровском районе ( ); наиболее резкий контраст между районами зафиксирован в Днепре – от роста на +17% в Соборном районе до падения на -22% в Шевченковском.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за усиления российских обстрелов всё больше украинцев ищут квартиры в относительно безопасных западных регионах в качестве "запасного" жилья или нового постоянного места проживания. При этом большинство покупателей планируют приобрести их после продажи собственной недвижимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!