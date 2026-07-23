Археологи обнаружили сакральный комплекс древних греков, где проводились жертвоприношения: подробности раскопок

Археологи обнаружили на территории Северной Македонии уникальный сакральный комплекс эллинистического периода, где более 2300 лет назад, вероятно, проводились религиозные обряды, жертвоприношения, ритуальные омовения и совместные пиры. Среди наиболее ценных находок — сосуд с изображением богини, фрагменты роскошного церемониального ложа, импортная греческая посуда и многочисленные кости жертвенных животных.

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Об этом сообщает Arkeonews. Издание ссылается на руководителя археологического проекта Деяна Джорджиевского.

Раскопки открыли новую страницу в истории поселения Градиште

Исследования проводились на Нижней террасе древнего поселения Градиште вблизи села Младо-Нагоричане на севере Северной Македонии.

Обнаруженные останки включают, возможно, священную ограждающую стену, постройки, содержащие посуду для подношений и хранения, кости жертвенных животных и исключительно редкие фрагменты богато украшенного церемониального ложа.

Предыдущие археологические сезоны уже показали, что этот участок имел особое значение. Здесь были обнаружены высеченные в скале сооружения IV века до нашей эры, каменные конструкции, похожие на курганы, небольшие ритуальные ямы, жертвенные сосуды и бассейн для обрядового омовения.

Новые находки еще больше укрепили предположение ученых о том, что Нижняя терраса была не жилым кварталом, а специально организованной священной территорией.

Сосуд с изображением богини Деметры

Одной из самых интересных находок стал большой керамический пифос — сосуд для хранения зерна или других продуктов, с изображением женского божества.

Археологи предполагают, что на нём изображена Деметра — древнегреческая богиня земледелия, плодородия и смены времён года.

На отпечатке она держит рог изобилия, а другой рукой совершает ритуальное излияние вина из канфара на треножник — традиционный жертвенный алтарь.

Интересно, что край самого сосуда украшен орнаментом, выполненным с помощью оттисков кольца.

Исследователи отмечают, что, хотя окончательно подтвердить личность богини пока невозможно, символика изобилия и ритуального увязывания хорошо согласуется с версией о культовом назначении этого места.

Священная территория была отделена от поселения

К югу от обнаруженного сооружения археологи раскопали остатки массивной стены.

По их мнению, она могла быть периболом — специальным ограждением, отделявшим священную территорию (теменос) от остальной части поселения.

Хотя сам храм до сих пор не обнаружен, планировка зданий и концентрация культовых предметов свидетельствуют о том, что именно эта часть Градиште была центром религиозной жизни.

Жертвоприношения завершались совместными пирами

Особое внимание археологов привлекло небольшое помещение, расположенное возле предполагаемого священного ограждения.

В нём обнаружили большое количество костей диких кабанов, коз и других животных, а также дорогую эллинистическую посуду для вина и трапез.

Среди находок — канфары стиля West Slope, гутусы, чернолаковые чаши, украшенные штампованными пальметтами, амфоры, гидрии, светильники и терракотовые статуэтки.

По мнению исследователей, сочетание жертвенных останков, винной посуды и дорогой столовой утвари свидетельствует о том, что после ритуалов здесь происходили совместные церемониальные трапезы.

Археологи сравнивают этот комплекс с известными обеденными залами святилища Деметры и Персефоны в древнегреческом Коринфе, где верующие также собирались для ритуальных пиров.

Уникальная находка – отделка церемониального ложа

Еще одним исключительным открытием стали фрагменты богато украшенного деревянного ложа-клине, которое использовали во время торжественных трапез.

Археологи обнаружили часть декоративной ножки ложа, а также рельеф с изображением божества, держащего ритуальную чашу — фиалу.

Вероятно, эта композиция была частью более крупной сцены с богами, участвующими в праздничной процессии или ритуальном пире.

Подобные декоративные элементы ранее находили только в богатых эллинистических захоронениях в Пелле и царских гробницах Айгая — важнейших центрах античной Македонии.

Особенно необычно то, что в Градиште эти дорогостоящие предметы были найдены не во дворце или мавзолее, а в сравнительно небольшом помещении. Это свидетельствует, что его значение определялось не архитектурой, а обрядами, которые здесь проводились.

Поселение оказалось гораздо более развитым, чем считалось

По словам археологов, ещё в ходе предыдущих исследований в Градиште было обнаружено большое здание с внутренним перистильным двором, украшенное расписной штукатуркой.

Там также были найдены многочисленные импортные амфоры и изысканная керамика.

Все это свидетельствует о том, что жители поселения в IV–III веках до нашей эры были активной частью экономической, культурной и политической жизни Македонского царства, а не изолированной горной общиной.

Новое открытие добавляет к этой картине ещё один важный элемент — развитую религиозную жизнь. Совокупность жертвенных сосудов, изображений ритуальных омовений, дорогой импортной посуды, костей животных и элементов роскошного ложа свидетельствует о хорошо организованных церемониях, в которых, вероятно, принимали участие представители местной общины или элиты.

Археологи продолжат поиски храма

Следующим этапом исследований станет полное раскрытие сооружений, обнаруженных в ходе нынешнего сезона раскопок.

Руководитель экспедиции Деян Джорджиевский отметил, что главной целью является установление взаимосвязи между оградой священной территории, помещением для ритуальных трапез и другими зданиями комплекса.

Исследователи также надеются выяснить, существовал ли на территории Градиште полноценный храм, который мог быть центральным сооружением этого сакрального комплекса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии археологи раскопали большой римский военный лагерь, датируемый второй половиной II века нашей эры. Вместе с остатками укрепленийисследователи обнаружили человеческие скелеты, оружие, элементы доспехов, монеты и следы военной обуви.

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