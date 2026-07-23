Археологи обнаружили сакральный комплекс древних греков, где проводились жертвоприношения: подробности раскопок
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Археологи обнаружили на территории Северной Македонии уникальный сакральный комплекс эллинистического периода, где более 2300 лет назад, вероятно, проводились религиозные обряды, жертвоприношения, ритуальные омовения и совместные пиры. Среди наиболее ценных находок — сосуд с изображением богини, фрагменты роскошного церемониального ложа, импортная греческая посуда и многочисленные кости жертвенных животных.
Об этом сообщает Arkeonews. Издание ссылается на руководителя археологического проекта Деяна Джорджиевского.
Раскопки открыли новую страницу в истории поселения Градиште
Исследования проводились на Нижней террасе древнего поселения Градиште вблизи села Младо-Нагоричане на севере Северной Македонии.
Обнаруженные останки включают, возможно, священную ограждающую стену, постройки, содержащие посуду для подношений и хранения, кости жертвенных животных и исключительно редкие фрагменты богато украшенного церемониального ложа.
Предыдущие археологические сезоны уже показали, что этот участок имел особое значение. Здесь были обнаружены высеченные в скале сооружения IV века до нашей эры, каменные конструкции, похожие на курганы, небольшие ритуальные ямы, жертвенные сосуды и бассейн для обрядового омовения.
Новые находки еще больше укрепили предположение ученых о том, что Нижняя терраса была не жилым кварталом, а специально организованной священной территорией.
Сосуд с изображением богини Деметры
Одной из самых интересных находок стал большой керамический пифос — сосуд для хранения зерна или других продуктов, с изображением женского божества.
Археологи предполагают, что на нём изображена Деметра — древнегреческая богиня земледелия, плодородия и смены времён года.
На отпечатке она держит рог изобилия, а другой рукой совершает ритуальное излияние вина из канфара на треножник — традиционный жертвенный алтарь.
Интересно, что край самого сосуда украшен орнаментом, выполненным с помощью оттисков кольца.
Исследователи отмечают, что, хотя окончательно подтвердить личность богини пока невозможно, символика изобилия и ритуального увязывания хорошо согласуется с версией о культовом назначении этого места.
Священная территория была отделена от поселения
К югу от обнаруженного сооружения археологи раскопали остатки массивной стены.
По их мнению, она могла быть периболом — специальным ограждением, отделявшим священную территорию (теменос) от остальной части поселения.
Хотя сам храм до сих пор не обнаружен, планировка зданий и концентрация культовых предметов свидетельствуют о том, что именно эта часть Градиште была центром религиозной жизни.
Жертвоприношения завершались совместными пирами
Особое внимание археологов привлекло небольшое помещение, расположенное возле предполагаемого священного ограждения.
В нём обнаружили большое количество костей диких кабанов, коз и других животных, а также дорогую эллинистическую посуду для вина и трапез.
Среди находок — канфары стиля West Slope, гутусы, чернолаковые чаши, украшенные штампованными пальметтами, амфоры, гидрии, светильники и терракотовые статуэтки.
По мнению исследователей, сочетание жертвенных останков, винной посуды и дорогой столовой утвари свидетельствует о том, что после ритуалов здесь происходили совместные церемониальные трапезы.
Археологи сравнивают этот комплекс с известными обеденными залами святилища Деметры и Персефоны в древнегреческом Коринфе, где верующие также собирались для ритуальных пиров.
Уникальная находка – отделка церемониального ложа
Еще одним исключительным открытием стали фрагменты богато украшенного деревянного ложа-клине, которое использовали во время торжественных трапез.
Археологи обнаружили часть декоративной ножки ложа, а также рельеф с изображением божества, держащего ритуальную чашу — фиалу.
Вероятно, эта композиция была частью более крупной сцены с богами, участвующими в праздничной процессии или ритуальном пире.
Подобные декоративные элементы ранее находили только в богатых эллинистических захоронениях в Пелле и царских гробницах Айгая — важнейших центрах античной Македонии.
Особенно необычно то, что в Градиште эти дорогостоящие предметы были найдены не во дворце или мавзолее, а в сравнительно небольшом помещении. Это свидетельствует, что его значение определялось не архитектурой, а обрядами, которые здесь проводились.
Поселение оказалось гораздо более развитым, чем считалось
По словам археологов, ещё в ходе предыдущих исследований в Градиште было обнаружено большое здание с внутренним перистильным двором, украшенное расписной штукатуркой.
Там также были найдены многочисленные импортные амфоры и изысканная керамика.
Все это свидетельствует о том, что жители поселения в IV–III веках до нашей эры были активной частью экономической, культурной и политической жизни Македонского царства, а не изолированной горной общиной.
Новое открытие добавляет к этой картине ещё один важный элемент — развитую религиозную жизнь. Совокупность жертвенных сосудов, изображений ритуальных омовений, дорогой импортной посуды, костей животных и элементов роскошного ложа свидетельствует о хорошо организованных церемониях, в которых, вероятно, принимали участие представители местной общины или элиты.
Археологи продолжат поиски храма
Следующим этапом исследований станет полное раскрытие сооружений, обнаруженных в ходе нынешнего сезона раскопок.
Руководитель экспедиции Деян Джорджиевский отметил, что главной целью является установление взаимосвязи между оградой священной территории, помещением для ритуальных трапез и другими зданиями комплекса.
Исследователи также надеются выяснить, существовал ли на территории Градиште полноценный храм, который мог быть центральным сооружением этого сакрального комплекса.
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