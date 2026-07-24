"Вражду разжигают политики": социологи выяснили, как на самом деле поляки относятся к Украине. Опрос

Социологи Центра исследования общественного мнения Польши (CBOS) обнародовали результаты опроса об отношении поляков к Украине и украинско-польским отношениям. Исследование показало, что 75% респондентов считают сотрудничество между Польшей и Украиной приоритетным на фоне угрозы со стороны России, при этом 73% убеждены, что политики обеих стран разжигают конфликты ради собственной политической выгоды.

Видео дня

Результаты исследования опубликовали CBOS и RMF24. В материале отмечается, что, несмотря на острые дискуссии вокруг исторических тем, подавляющее большинство поляков поддерживает развитие сотрудничества между двумя государствами в условиях российской угрозы.

Мнения о спорах

Исследование показало, что 80% опрошенных считают Россию главным выигравшим от польско-украинских споров. Кроме того, 52% респондентов убеждены, что у Польши и Украины больше общих интересов и целей, чем разногласий. Противоположного мнения придерживаются 31% участников опроса.

В то же время 84% поляков считают, что государство должно реагировать, если другие страны героизируют исторических деятелей, ответственных за преступления против поляков. В то же время вопрос о праве украинцев на своих исторических героев вызвал гораздо больше разногласий: 44% согласились с таким правом даже при негативной оценке этих фигур в польской истории, тогда как 42% выступили против.

Основные результаты

По данным опроса, 59% респондентов поддержали решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Негативно это решение оценили 28% опрошенных.

В то же время оценки последствий этого шага для Польши разделились поровну. По 41% респондентов считают, что решение принесло стране больше пользы или , наоборот, больше вреда.

На вопрос о главных приоритетах Польши в отношениях с Украиной чаще всего называли сотрудничество в сфере безопасности – 61%. Далее среди ответов следовали развитие добрососедских отношений – 46%, должное почтение памяти жертв Волынской трагедии – 43%, укрепление роли Польши как регионального лидера – 41% и участие польского бизнеса в восстановлении Украины – 40%.

Социологи также разделили участников опроса на три группы. Самую многочисленную группу составили так называемые "моралисты" – 46% респондентов, которые занимают более жесткую позицию в отношении исторических вопросов и политики Украины.

К группе "прагматиков" отнесли 34% опрошенных. Они больше сосредоточены на будущем сотрудничестве между государствами. Среди них 96% считают, что Польша и Украина должны сотрудничать перед лицом российской угрозы, а исторические споры должны отойти на второй план.

Еще 20% респондентов исследователи отнесли к категории "отстраненных". Представители этой группы чаще не имеют четкой позиции по украинско-польским отношениям, однако более половины из них поддерживают как решение о лишении Зеленского награды, так и необходимость сотрудничества между двумя странами.

Опрос проводился со 2 по 12 июля 2026 года. В нём приняли участие 938 совершеннолетних жителей Польши.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в польском Плоцке взрослый мужчина напал на 15-летнего украинца и его подругу из-за того, что они разговаривали на украинском языке в городском автобусе. Нападавший ударил подростка и вытолкнул обоих подростков из салона общественного транспорта.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев. По данным Главного управления полиции страны, в первом полугодии 2026 года украинцы подали 180 таких заявлений. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!