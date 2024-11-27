Эштон Кутчер – инженер-биохимик, а Лиза Кудроу училась на биолога: кем мечтали стать звезды Голливуда к популярности

Актерство – поразительная профессия, подарившая миру немало известных талантов. Однако все могло быть совсем иначе и в Голливуде никогда не услышали бы такие имена как Брэд Питт, Том Круз, Натали Портман и другие.

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Эти звезды стремились добиться совсем других вершин – стать психологом, инженером и даже священником, но судьба внесла свои коррективы. Кем мечтали стать голливудские знаменитости до того, как прославились своей актерской игрой – читайте дальше.

Натали Портман – психолог

"Мне казалось, что произошла какая-то ошибка, – вспоминала Портман, – что я недостаточно умна, чтобы быть в этой компании, и что всякий раз, когда я открываю рот, мне придется доказывать, что я не просто тупая актриса". Конфликт, который звезда имела внутри себя, она разрешила, получив диплом Гарварда. Натали поступила в учебное заведение сразу после выхода "Звездных войн" и вернулась с дипломом в области психологии, чтобы доказать свой уровень знаний.

Эштон Кутчер – инженер-биохимик

Эштон Кутчер может быть одним из самых смешных людей в сфере развлечений, но это не значит, что ему не хватает знаний. Мультиталантливая звезда учился в Университете штата Айова, который окончил в 1996 году. Он получил степень по биохимической инженерии, являющейся одной из самых сложных специальностей для обучения. Он надеется найти лекарство от болезни сердца своего брата.

Брэдли Купер – преподаватель английского и литературы

Брэдли Купер учился в Джорджтаунском университете и очень любил литературу, которую читал на всех своих занятиях. Актер писал свою диссертацию о "Лолите" Владимира Набокова. Он рассказывал, что был настолько увлечен произведениями, что даже плакал, читая "Ромео и Джульетту" в университетской библиотеке.

Лиза Кудроу – биология

Отец Лизы Кудроу был известным врачом, исследовавшим головную боль. До того как стать актрисой, звезда планировала пойти по стопам папы. Она получила степень бакалавра биологии в Вассарском колледже и даже работала в исследовательской группе врача Кудроу.

Брэд Питт – журналист

После окончания школы будущий секс-символ поступил в университет Миссури на факультет журналистики, где изучал область рекламы. Однако жажда актерства все же одержала победу – за несколько месяцев до завершения учебы Брэд Питт покинул университет, переехав в Лос-Анджелес.

Том Круз – священник

Том Круз, родившийся в католической семье, учился в семинарии и серьезно задумывался о том, чтобы стать священником. Отличными баллы в аттестате знаменитость не мог похвастаться, однако достиг успехов в спорте и активно участвовал в деятельности театрального кружка. Впоследствии звезду выгнали из семинарии из-за плохого поведения – Круз любил выпить с товарищами, украв бутылки с алкоголем.

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