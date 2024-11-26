77-летний Элтон Джон заявил о серьезных проблемах со здоровьем: ничего не могу читать и смотреть

77-летний британский певец Элтон Джон сделал откровенное признание о состоянии своего здоровья после перенесенной тяжелой глазной инфекции. По словам музыканта, особенно болезнь поразила его правый глаз, поэтому звезда почти не видит.

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"К сожалению, я потерял зрение на правый глаз в июле из-за инфекции, которую подхватил на юге Франции. Вот уже четыре месяца, как я не вижу. Мой левый глаз – не лучше", – рассказал знаменитость в студии "Доброе утро, Америка", пишет The Independent. Джон добавил, что ему сложно работать, ведь он не может видеть текст песен в студии звукозаписи.

Элтон объяснил, что он и его врачи "берут на себя инициативу" в лечении, но "никогда не бывает случайностей, когда происходит что-то подобное". "Я не могу ничего читать, не могу ничего смотреть", – сказал исполнитель. "В течение лета я боролся с тяжелой глазной инфекцией, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением на один глаз. Я поправляюсь, но это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу", – писал музыкант в соцсетях.

В начале осени знаменитость также поблагодарил врачей и свою семью, благодаря которым прослеживается положительная динамика в лечении: "Я очень благодарен замечательной команде врачей и медсестер и моей семье, которые так хорошо заботились обо мне на протяжении последних нескольких недель. Я спокойно провел лето, восстанавливаясь дома и чувствую положительный прогресс".

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