Елена Зеленская назвала знак на лице мужа, свидетельствующий о победе Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что беззаботная улыбка мужа президента Владимира Зеленского означала бы для нее, что все наихудшее позади. Именно хорошее настроение, по ее мнению, будет свидетельствовать о победе Родины.

Зеленская не утверждает, что муж с начала полномасштабного вторжения России вообще не улыбался. Она мечтает увидеть именно эмоции "довоенной эпохи". Об этом первая леди рассказала в своем интервью словенскому журналу "OnaPlus".

"Я мечтаю увидеть беззаботную улыбку довоенной эпохи на лице своего мужа. Это означало бы, что наихудшее позади, что мы добились успеха. Впереди еще много работы, но смерть и разруха наконец-то закончится", – пояснила она.

В частности, еще одной мечтой первой леди является возможность проводить немало времени, занятого сейчас работой, с семьей. Ранее она рассказывала, что с мужем редко видится из-за накладок в графиках, а дети – 19-летняя Александра и 11-летний Кирилл – с ним встречаются примерно на несколько часов один раз в неделю. Потому семья вместе бывает очень редко.

С началом полномасштабного вторжения России вопрос безопасности президентской семьи для Зеленских стал самым главным, поэтому своих друзей первая леди почти не видит. С подругой Еленой Кравец она смогла встретиться только недавно впервые за последние три года и всего на несколько минут.

"Я мечтаю об этом, чтобы я была не только с семьей, когда есть время, а сколько захочу. Я мечтаю видеть своих друзей где угодно и когда захочу", – рассказала она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом же журнале Елена Зеленская отметила важность победы Украины в войне с Россией, а поражение страны-агрессора нужно всему миру. По ее мнению, иначе последствия коснутся каждого.

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