Зеленская призналась, как часто видит своего мужа и как реагирует на вопросы сына: 'Когда закончится война?'

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что из-за постоянных накладок во встречах и событиях имеет "параллельную жизнь" с мужем президентом Владимиром Зеленским даже в совместных поездках. Дети тоже очень редко видят папу. Вероятно, поэтому они не могут дождаться конца войны России против Украины.

В интервью журналисту Пирсу Моргану на YouTube во время деловой поездки в Великобританию Елена Зеленская рассказала, что дети ее постоянно спрашивают об окончании войны, а она без понятия, что ответить им, ведь никто не знает даже примерной даты.

"Все происходит на паузе. Ни выходных, ни отдыха. Все думают о войне. Мой сын всегда говорит... А это очень сложно отвечать всем детям, а также моим детям, когда ваш ребенок спрашивает: "Когда закончится война, ты можешь мне сказать?" А такого ответа нет, и это тяжело", – рассказала первая леди.

В частности, она отметила, что ее дети – 19-летняя Александра и 11-летний Кирилл – редко видятся с отцом-президентом из-за нехватки свободного времени. "Приблизительно раз в неделю. На несколько часов мы можем встретиться. Иногда поменьше, когда он имеет другие встречи", – поделилась первая леди.

Она отметила, что пытается создать для детей комфортные условия для жизни. По словам Зеленской, Александра "учится в университете и у нее есть друзья", а младший сын "ходит в школу", хотя и обучение сейчас проходит в дистанционном формате, что не очень удовлетворяет ни Зеленскую, ни других родителей.

Впрочем, она чаще чем дети встречается с мужем, хоть и называет общую семейную жизнь "параллельной".

"Я могу видеть его иногда в президентском офисе, потому что у меня есть свой офис. И иногда я могу позвонить ему. И если он не занять, я могу идти в его офис и встретиться, но не всегда. Наши календари не сходятся. Если он имеет время разговаривать со мной, у меня нет времени разговаривать с ним... А вчера мы никак не могли позвонить друг другу, потому что он мне три раза позвонил. А я была на встречах. А потом я начала звонить. А он был занят. Он не может ответить. Поэтому у нас параллельные жизни. Но это нормально", – сказала первая леди.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время этой же поездки в Великобританию Елена Зеленская встретилась с королевой Камиллой. Первая леди поблагодарила ее за поддержку Украины, а та расцеловала в нежных объятиях.

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