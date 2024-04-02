Елена Кравец впервые за три года встретилась с Еленой Зеленской и рассказала, как это было

Украинская комедиантка и телеведущая Елена Кравец призналась, что впервые за последние три года смогла увидеться с подругой и первой леди Еленой Зеленской во время записи подкаста. Поводом к встрече стала старшая дочь телезвезды Мария.

Во время интервью "ТУР Зірками" Елена Кравец рассказала, что супруга президента Украины Владимира Зеленского была первой гостьей подкаста "КОНТЕНТА" от собственного инициативного проекта "Як ти?" Компанию ей тогда составила 7-летняя Полина Медведь и 21-летняя Маша Кравец, дочь комедиантки.

Как отмечает Елена Кравец, их разговор был коротким и стандартным. Они, как две мамы, обменялись вопросами детей и быстро обнялись.

"После трех лет того, как мы не виделись, был такой случай. Моя Маша, дочь, вела подкаст в рамках программы "Як ти?" Героинями этого подкаста были 7-летняя Полина и Елена Зеленская. Я пришла, мы быстро обнялись. [Обменялись несколькими словами о] том, как дети. И все, – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, семья Елены Кравец дружит с президентскими супругами Еленой и Владимиром Зеленским уже более 29 лет. Во время работы в "Квартале 95" они виделись регулярно и активно общались, но полномасштабное вторжение внесло свои коррективы. Поэтому их встречи и коммуникация сошла почти на нет из-за чрезмерной нагрузки и усиленных мер безопасности семьи Зеленских.

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