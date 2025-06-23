Елена Тополя в шоковом состоянии показала первые кадры после взрыва: российская ракета разбила их жилье

В ночь на 23 июня Киев снова стал мишенью масштабной комбинированной атаки России. В результате обстрела пострадали десятки зданий, есть жертвы и раненые. Одной из пострадавших стала квартира украинских артистов – фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи и его жены, певицы Елены Тополи. Жилье супругов было фактически уничтожено взрывной волной.

Видео дня

О трагедии сообщила сама Елена Тополя. В Instagram она опубликовала видео с места происшествия, снятое сразу после удара. На кадрах видно огонь во дворе, слышны сигналы автомобилей и крики взволнованных людей. Сама артистка была шокирована – даже не могла произнести ни слова. Ее глаза были полны страха и растерянности.

"Боже, скажите, что все хорошо и все родные целы", – писали в комментариях под видео друзья, коллеги и поклонники. Среди тех, кто поддержал Елену, были известные украинские личности: телеведущая Маричка Падалко, певица Ольга Цибульская, блогер Алина Шаманская, актер Алексей Суровцев и другие.

Позже ситуацию прокомментировал Тарас Тополя в Facebook. Он показал фото разрушенной квартиры, где взрывом вынесло окна, выгнуло и вырвало из замков даже бронированные двери. Внутри помещения – полный разгром: сломанная мебель, осколки стекла и уничтоженные вещи.

"Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы", – написал музыкант. Он поблагодарил Бога за то, что спас его семью, и выразил соболезнования семьям погибших.

После пережитого удара Тополя пообещал вернуться в публичное пространство с комментариями позже. Сейчас семья оправляется от шока.

Известно, что во время ночной атаки в Шевченковском районе Киева ракета частично разрушила пятиэтажку – обвалились перекрытия между этажами, крыша, вспыхнул пожар. По состоянию на 10 утра под завалами погибли шесть жителей. Напротив дома, где произошел прилет, также пострадала 25-этажная новостройка – эвакуированы десять человек. Огонь охватил и припаркованные авто. По последним официальным данным, от обстрела в столице пострадали по меньшей мере 22 человека, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Разрушения зафиксированы также в Киевской области.

Ранее OBOZ.UA писал, что блогер Михаил Лебига во время стрима случайно записал мощный взрыв беспилотника под Киевом. Взрывная волна дошла до дома, в котором находился инфлюенсер.

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