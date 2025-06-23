Разбитые дома и изуродованные автомобили: в полиции опубликовали кадры очередной атаки РФ на Киев. Видео

Страна-террорист РФ в ночь на 23 июня нанесла комбинированный удар по Киеву с помощью ракет и дронов-камикадзе. Патрульные полицейские столицы со всеми спецслужбами во время обстрела, рискуя своими жизнями, помогали горожанам.

Видео дня

Видео работы правоохранителей в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Он призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Травмированные и погибшие люди, разбитые дома и изуродованные автомобили – в Киеве под смертоносные звуки дронов и ракет патрульные помогали горожанам. В очередной раз эта ночь стала адской для жителей и гостей столицы. Подлый и жестокий враг осуществляет комбинированные обстрелы по мирному городу", – написал Билошицкий.

Он добавил, что рискуя собственной жизнью, патрульные помогали горожанам укрыться в укрытиях, эвакуировали жителей домов в безопасное место и обеспечивали беспрепятственный проезд для спецтранспорта. Спасательные операции продолжаются.

"Мы продолжаем напоминать гражданам: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в укрытие и находитесь там до отбоя. Берегите себя и своих родных", – подчеркнул Билошицкий.

Напомним, в Киеве в результате очередного российского обстрела в ночь на 23 июня пострадали здания КПИ имени Игоря Сикорского. В частности, были повреждены несколько учебных корпусов и четыре общежития.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в том числе баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли жители столицы, есть пострадавшие.

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