Сбор на психиатра Марьяне Безуглой. Тарас Тополя похвастался первыми 500 000 грн и обратился к нардепу

Украинский певец и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что в благотворительной банке в помощь народному депутату от партии "Слуга народа" Марьяне Безуглой уже собрали более 500 тыс. гривен. Ироничный сбор, открытый после публичного конфликта между артистом и нардепом, быстро набрал обороты.

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О пересечении экватора Тополя сообщил в Instagram. По его словам, уже найдено медицинское учреждение и специалистов, готовых взяться за лечение. Дело осталось за согласием самой "пациентки".

"В банке на помощь Марьяне уже более 500 000 грн. Пересекли экватор. Мы тщательно проанализировали все варианты и нашли хорошую клинику и специалистов, которые готовы помочь. Для старта лечения остался один важный шаг – добровольное согласие (заявление) пациентки", – написал певец.

Также Тополя призвал Безуглую подписать образец этого заявления, необходимого для начала лечения, и опубликовал шаблон: "Обращаемся публично – Марьяна, подпиши! Мы рядом, чтобы поддержать".

Исполнитель уточнил, что все средства будут направлены исключительно на счет медицинского учреждения. Никаких переводов на руки. В случае отказа Безуглой от лечения собранную сумму передадут на помощь детям погибших побратимов Тополи из 130 батальона ТрО.

Инициатива Тополи появилась как реакция на пост Марьяны Безуглой, которая публично высмеяла певца после того, как его квартира пострадала от российского обстрела. В заметке депутат заявила, что это "карма" за якобы "фейковую службу" в рядах ВСУ, ссылаясь на песню "Фортеця Бахмут" и увольнение Тополи из армии.

"Видишь, как бывает, Тополя. Мобилизовался для картинки, форма, интервью, заказная песенка "Фортеця Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации, здравый смысл, а Сырский соревновался с Пригожиным, кто положит больше людей за стены одного дома... А ты пел сладким голосом заказную песенку и дальше спокойно себе освободился для дальнейших турне. Фейковая служба – настоящая война. Настоящий российский "Шахед", ракета, которая не выбирает, или ты "порешал" в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. "Карма", – написала нардеп, комментируя последствия вражеской атаки.

В ответ Тополя публично объявил сбор на лечение психического здоровья нардепа, отметив, что именно это дело "государственного значения".

"Друзья, да я скорее в аду сгорю от стыда, чем объявлю сбор себе на ремонт. Слава Богу есть голос, родные, друзья, поэтому справимся. Вот что действительно важно, действительно дело государственного значения, так это помочь народной избраннице с лечением. Мы же люди, а не безумные "узкие" какие-то. Поэтому я открываю банк "На психиатра Марьяне". Присоединяйтесь, не будьте равнодушными, проявите чуткость и милосердие к человеку, который пишет законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала вся Оболонь! Кажется, нужен полноценный курс, а то и несколько!" – написал исполнитель.

Тогда нардеп отреагировала на сбор коротко, но в своем стиле: "Тополя, я приму миллион и отдам его на дроны-перехватчики. Так что собирай".

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