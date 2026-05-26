EL Кравчук поставил 'диагноз' Таисии Повалий и сравнил путинистку с мифическим царем Мидасом, которого погубило проклятие

Украинский певец EL Кравчук поделился своим мнением о том, почему Таисия Повалий предала родную страну и стала ярым рупором кремлевской пропаганды. По словам артиста, запроданка просто "сошла с ума", а значительную роль в этом сыграли средства, которые она получает в стране-агрессоре за пророссийскую позицию.

Как отметил EL Кравчук в проекте "55 на 5", сейчас поведение путинистки напоминает ему героя древнегреческих мифов – царя Мидаса, который был наделен способностью одним прикосновением превращать все в золото. Дар очень быстро стал для правителя проклятием, ведь забрал возможность даже есть и пить, поэтому он умолял богов лишить его этой способности. В конце концов имя царя Мидаса стало символом пагубной жадности.

"Это вообще ужас. Я считаю, что она (Повалий. – Ред.) и с ума сошла, и деньги... Это как в каких-то легендах про царя Мидаса, который прикасался к чему-то, и все в золото превращалось. Он потом просто с ума сошел, потому что возненавидел это золото. Все умирает рядом. Я не знаю, она не меняется", – высказался артист.

Напомним, что начало полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины не стало для Таисии Повалий весомой причиной разорвать связи со страной-агрессором, а наоборот, проявило ее "истинное лицо". Предательница не избегает возможности рассыпаться в комплиментах России, более того, мечтает об оккупации украинской столицы.

"Не знаю, будет ли Украина. Мне нужно, чтобы Киев был наш, российский. Моя миссия – воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянских людей – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры (Малая Россия, Белая Россия (слава Богу, с нами) и Великая Россия), тогда на планете воцарится добро", – выдала путинистка в недавнем интервью.

Кстати, светлого будущего Украине Повалий не пророчила и тогда, когда была депутатом ныне запрещенной Партии регионов. Как вспомнил композитор Евгений Рыбчинский, предательница считала курс нашей страны на евроинтеграцию ошибкой: "Она мне говорила: "Ты не понимаешь. Того, о чем вы думаете, никогда не будет! Этот национализм, Европа вообще не туда. Я абсолютно убеждена".

