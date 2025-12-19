'Того, о чем вы думаете, никогда не будет!' Стало известно, какое будущее Повалий пророчила Украине, когда дорвалась до власти

Композитор Евгений Рыбчинский раскрыл, какое будущее Украине предсказывала предательница Таисия Повалий, когда была депутатом от ныне запрещенной Партии регионов. Оказывается, еще тогда предательница четко демонстрировала свою пророссийскую позицию и была убеждена, что курс нашего государства на евроинтеграцию якобы является ошибкой.

Как отметил поэт, такое заявление исполнительница сделала в 2013 году во время последнего их общения. Об этом он рассказал в проекте "Наодинці".

"Тогда она была на гребне славы, была народным депутатом. Мы общались, и она говорила, что пора забыть все обиды. А я говорил, мол, у меня нет на тебя обид. Ты просто идешь не в ту сторону. Мы стояли в 2004 году на Майдане против всего этого. А теперь ты с ними. Она мне: "Ты не понимаешь. Того, о чем вы думаете, никогда не будет! Этот национализм, Европа – вообще не туда. Я абсолютно убеждена", – вспомнил композитор.

Отметим: в ноябре 2004 года началась кампания протестов, что получила название "Помаранчевая революция". Митинги стали реакцией общества на массовые фальсификации во время второго тура президентских выборов, по результатам которых якобы победил Виктор Янукович. Тысячи украинцев вышли на Майдан Незалежности, выступая против интеграции Украины с РФ, которую активно продвигал пророссийский политик. Впоследствии были проведены перевыборы, где победил Виктор Ющенко.

Кстати, как ранее отмечал один из основателей современной украинской эстрадной песни Юрий Рыбчинский, переломным моментом в жизни Таисии Повалий, когда она предала Украину, было именно приглашение Януковича стать членом его Партии регионов. Он объяснил: "Когда Лихута (продюсер и муж Повалий. – Ред.) и Тая отказались, им был заплачен миллион долларов. Вот с этого все начинается".

