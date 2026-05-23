Алла Кудлай впервые рассказала о подлых поступках путинистки Таисии Повалий, когда она еще жила в Украине

Народная артистка Украины Алла Кудлай поделилась, что знала о подлости певицы Таисии Повалий еще задолго до того, как она переехала в Россию и начала активно подыгрывать кремлевской пропаганде. Как вспомнила 71-летняя знаменитость, в свое время ее сценические костюмы создавали дизайнеры Елена Ворожбит и Татьяна Земскова, но в их сотрудничестве была поставлена точка из-за указания путинистки.

По словам Кудлай, предательница требовала, чтобы они сосредоточились исключительно на пошиве ее образов, тогда как других коллег по сцене отодвинули на задний план. О коварных поступках Повалий артистка рассказала в интервью на YouTube-канале "Теща Гордона".

"Расскажу об одном случае. Ворожбит и Земскова мне костюмы шили. Очень красивые платья с вышивкой, накидки разные. Старались все мне делать. Меня давно познакомили с ними, еще Тая только-только начинала. И вдруг прошли годы, я прихожу к ним, говорю: "Девочки, хочу из этой ткани сшить пиджачок и, может, широкие брюки". А они такие: "Аллочка, мы больше с вами не работаем. У нас Тая Повалий. Она сказала, чтобы мы никому больше ничего не делали". Может, этого не надо было говорить, но такое было", – поделилась исполнительница.

Стоит заметить, что Алла Кудлай далеко не единственная звезда украинского шоу-бизнеса, которая раскрыла "истинное лицо" Таисии Повалий. В конце 2025 года бывшие друзья и коллеги предательницы откровенно подчеркнули: она всегда была "гнилым человеком", поэтому ее решение продаться за кровавые рубли не стало для них удивлением.

"Тая покатилась вниз. Какого-то черта поперлась в политику, не вылезала из России, говорила бред про Майдан. Я не удивлена ее предательству. Она всегда была гнилой изнутри. Чего ей не хватало в Украине? "Золотой голос", народная артистка, большие гонорары. Бог все видит! Ей еще откликнется. Пыталась писать культурно, но не выдерживаю. С*чка она", – писала бывшая подружка Повалий Жанна Савченко.

После начала большой войны певица-предательница не упускает возможности рассыпаться в комплиментах "любимой" России, тогда как об Украине выдает откровенный бред. В феврале этого года певица, следуя пропагандистской методичке, заговорила о "русском" Киеве и выразила желание оккупировать украинскую столицу.

"Не знаю, будет ли Украина , мне нужно, чтобы Киев был наш, русский. Моя миссия – воссоединение славянских народов. Я считаю, что основа славянских людей – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в нашу семью вернутся все сестры (Малая Россия, Белая Россия (слава Богу, с нами) и Великая Россия), тогда на планете воцарится добро", – размечталась Повалий о восстановлении "нового" СССР.

Как ранее писал OBOZ.UA, Повалий призналась, что "наемники" за большие деньги вывезли ее мать из Украины, а она "зомбирует" пенсионерку в Москве.

